Иван Медведев подключит профильный комитет Госдумы для решения вопроса по стабилизации работы АО "Интауголь"

24 августа 2017 года, 15:32 | Сыктывкар, Инта
Фото rkomi.ru

Депутат Госдумы Российской Федерации от Коми Иван Медведев обсудит проблемы угледобывающего предприятия Инты с коллегами Комитета по энергетике нижней палаты российского парламента. Об этом сообщает пресс-служба Коми РО Партии "Единая Россия".

Напомним, ранее Иван Медведев встретился с главой Коми Сергеем Гапликовым. В ходе встречи глава региона акцентировал внимание законодателя на непростой ситуации, в которой сегодня находится АО "Интауголь", и попросил народного избранника активно включиться в решение проблем предприятия.

По словам Ивана Медведева, по итогам обсуждений и изучения ситуации он планирует проинформировать заместителя председателя Госдумы РФ, секретаря Генерального Совета Партии "Единая Россия" Сергея Неверова.

"Вопрос по стабилизации шахты в Инте не только региональная проблема, но и федеральная. Для нас важно, чтобы предприятие стабильно работало, уголь продавался, а шахтеры получали зарплату. Именно поэтому сегодня к решению вопроса подключаются все возможные силы. Уверен, что нам удастся вместе с Государственной Думой, правительством Российской Федерации и главой Коми найти решение, чтобы шахта продолжила работу", - сказал Иван Медведев.

В настоящее время глава Коми и руководство Северо-Западного федерального округа предпринимают меры для выхода предприятия на стабильную работу. По поручению главы Коми за два последних года правительство республики направило на поддержку предприятия порядка 1 миллиарда рублей.

Достигнуты договоренности с ОГК-2 – основным потребителем интинского угля – по изменению схемы расчётов между энергетической компанией и АО "Интауголь". В федеральном Минэнерго о развитии ситуации по угольному предприятию Инты знают и прорабатывают совместно с руководством республики варианты решения проблемы.

Комиинформ

  Ключевые слова: политика, коми, интауголь, дума
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Экономика
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