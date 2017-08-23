Глава Коми призвал представителей региона в Федеральном Собрании РФ активней включиться в работу по стабилизации ситуации на "Интаугле"

Сергей Гапликов провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Коми седьмого созыва, членом Комитета по энергетике Иваном Медведевым. В ходе встречи глава региона акцентировал внимание законодателя на непростой ситуации, в которой сегодня находится предприятие АО "Интауголь". Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Главой республики и руководством Северо-Западного федерального округа предпринимается ряд мер по поиску потребителей интинской продукции и стратегического инвестора, который смог бы обеспечить выход предприятия на стабильную работу. По поручению главы Коми на погашение долгов перед интинскими шахтёрами по зарплате и иным социальным выплатам за последние месяцы было направлено свыше 166 миллионов рублей [за два последних года правительство республики направило на поддержку предприятия порядка 1 миллиарда рублей, - прим.]. Достигнуты договорённости с ОГК-2 – основным потребителем интинского угля – по изменению схемы расчетов между энергетической компанией и АО "Интауголь".

В федеральном Минэнерго о развитии ситуации по угольному предприятию Инты знают и прорабатывают совместно с руководством республики варианты решения проблемы. При этом активная поддержка и лоббирование интересов Инты на федеральном уровне, подчеркнул глава региона, могут сыграть решающую роль в дальнейшей судьбе шахты и её работников.

"Есть заделы, перспективы, есть понимание того, что запасов угля будет достаточно для добычи не менее ближайших 30 лет. Учитывая, что ваш профильный комитет по энергетике, а угольная отрасль является составляющей частью этого большого энергетического массива, предлагаю Вам активно подключиться к этому процессу и в рамках ваших депутатских полномочий оказать содействие в сохранении предприятия и его ритмичной работе", - обратился глава республики.

"Сергей Анатольевич, предложение принимается, тем более в Комитете у нас есть ответственный первый заместитель председателя по моногородам как раз угольным. Эту тему вместе с ним поднимем и посмотрим, чем сможем помочь", - заявил депутат Государственной Думы.

Иван Медведев также проинформировал главу республики о своей парламентской деятельности: "Все инициативы, которые вносил я от республики, в частности, четыре законопроекта я внёс, в стадии нулевого чтения разосланы в инстанции. Один законопроект уже подготовлен для первого чтения. В частности, по пенсионерам Усинска и Печоры, по узакониванию гаражей, чтобы больше налогов шли в наш бюджет".

Депутат Госдумы также согласился с предложением главы Коми принимать активное участие в совместных поездках по республике.