В Коми более 300 охотников подали заявления на добычу лося

В Коми более 300 охотников подали заявления на выдачу разрешений на добычу взрослых самцов лося. Об этом "Комиинформу" сообщили в Минпроме Коми.

Прием заявлений на добычу лося стартовал 18 августа – за 14 календарных дней до дня начала сроков охоты. На территории республики с 1 сентября начинается охота на взрослых самцов лося на гону, а с 1 октября по 31 декабря - на всех остальных лосей, включая сохатых в возрасте до 1 года.

Напомним, новый порядок выдачи разрешений на охоту был утвержден 22 июня Госсоветом Коми.

Как разъяснили "Комиинформу" в Минпроме региона, три четверти заявлений были поданы через портал "Госуслуги". Остальные были доставлены лично и почтовыми отправлениями.

Указом Главы Коми, на общедоступных охотничьих угодьях, не закрепленных за юридическими лицами, охотникам разрешено добыть 101 лося в период гона.

Квота в считанные минуты наступивших суток – 18 августа - была выбрана в Койгородском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Княжпогостском, Удорском и Усть-Цилемском районах. В остальных муниципалитетах республики квота еще пока не выбрана.

Наиболее активными по количеству поданных заявлений стали Сыктывдинский, Койгородский и Корткеросский районы.

"Мы призываем охотников пользоваться порталом "Госуслуги", поскольку при подаче заявления происходит четкая фиксация времени и очередности, - отметили агентству в Минпроме Коми. – Человеческий фактор при этом способе подачи полностью исключен. Жители республики, не являющиеся опытными пользователями, например, пожилые люди, могут обратиться в МФЦ, сотрудники которого помогут подать заявление через портал "Госуслуги", а также представят исчерпывающую консультацию по всем интересующим вопросам.