В Коми более 300 охотников подали заявления на добычу лося

23 августа 2017 года, 13:04 | Княжпогостский, Койгородский, Корткеросский, Усть-Куломский, Усть-Вымский, Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Цилемский
Фото kristof-blog.ru

В Коми более 300 охотников подали заявления на выдачу разрешений на добычу взрослых самцов лося. Об этом "Комиинформу" сообщили в Минпроме Коми.

Прием заявлений на добычу лося стартовал 18 августа – за 14 календарных дней до дня начала сроков охоты. На территории республики с 1 сентября начинается охота на взрослых самцов лося на гону, а с 1 октября по 31 декабря - на всех остальных лосей, включая сохатых в возрасте до 1 года.

Напомним, новый порядок выдачи разрешений на охоту был утвержден 22 июня Госсоветом Коми.

Как разъяснили "Комиинформу" в Минпроме региона, три четверти заявлений были поданы через портал "Госуслуги". Остальные были доставлены лично и почтовыми отправлениями.

Указом Главы Коми, на общедоступных охотничьих угодьях, не закрепленных за юридическими лицами, охотникам разрешено добыть 101 лося в период гона.

Квота в считанные минуты наступивших суток – 18 августа - была выбрана в Койгородском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Княжпогостском, Удорском и Усть-Цилемском районах. В остальных муниципалитетах республики квота еще пока не выбрана.

Наиболее активными по количеству поданных заявлений стали Сыктывдинский, Койгородский и Корткеросский районы.

"Мы призываем охотников пользоваться порталом "Госуслуги", поскольку при подаче заявления происходит четкая фиксация времени и очередности, - отметили агентству в Минпроме Коми. – Человеческий фактор при этом способе подачи полностью исключен. Жители республики, не являющиеся опытными пользователями, например, пожилые люди, могут обратиться в МФЦ, сотрудники которого помогут подать заявление через портал "Госуслуги", а также представят исчерпывающую консультацию по всем интересующим вопросам.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: разрешения на добычу лося, Охотнадзор Коми, квота
  Рубрика: Экология
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

15:34 21.08.2017
Полигон по переработке твердых и жидких нефтешламов в Ижемском районе будет построен вдали от населенных пунктов
17:46 19.08.2017
Столбик термометра в Коми поднимется до +30С
15:40 18.08.2017
Центр социальной помощи семье и детям Воркуты присоединился к акции "Речная лента-2017"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

20 августа

1939 г. Начало наступления советских войск под командованием Г. К. Жуков против японских войск в районе Халхин-Гола.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео