Охотнадзор Коми разъяснил, как получить разрешение на добычу лося

18 июля 2017 года, 8:57 | Сыктывкар

Охотнадзор Коми разработал памятку "Как получить разрешение на добычу лося в общедоступных охотничьих угодьях?". Памятка опубликована на сайте Минпрома Коми.

В памятке даны пошаговые разъяснения о том, как правильно заполнить заявление, представлен образец заявления, реквизиты для уплаты госпошлины, указаны даты приема заявлений и способы их отправки в Минпром Коми.

Напомним, теперь охотники обязаны подавать заявления на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов за 14 календарных дней до дня начала сроков охоты. Новый порядок выдачи разрешений на охоту был утвержден 22 июня Госсоветом Коми.

На территории республики с 1 сентября начинается охота на взрослых самцов лося на гону, а с 1 октября по 31 декабря - на всех остальных лосей, включая лосей в возрасте до 1 года.

Ежегодно, 1 августа, вступает в силу Указ главы Коми об установлении квот и лимитов, в том числе, на добычу лосей, и с этого момента среди охотников начинается ажиотаж. Все спешат подать заявление в этот день, чтобы быть первыми в очереди, потому что распределяются разрешения строго по принципу очередности, а на всех охотников лосей никогда не хватает.

И без того непростая ситуация усугублялась тем, что охотники подают заявления несколькими способами, включая почтовые отправления, курьерские службы и портал Госуслуг, что предусматривает особый порядок рассмотрения заявлений (за несколько дней раньше срока личной подачи заявлений).

Как пояснили "Комиинформу" в Минпроме региона, по всем заявлениям, которые поступят на рассмотрение раньше установленного срока, в выдаче разрешения будет отказано. В дни начала приема заявлений – в августе - на охоту на взрослых самцов лося на гону, в сентябре – на охоту на всех остальных лосей, будет формироваться единая очередь из всех граждан, подающих заявления тем или иным способом, в том числе в районных центрах. В эти дни в ведомство будут приглашены общественники для наблюдения за процессом формирования очереди, чтобы граждане были уверены в ее прозрачности.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: памятка, Охотнадзор, выдача разрешений на охоту
  Рубрика: Экология
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