В Сосногорске обновили районную Доску почета

23 августа 2017 года, 12:31 | Сосногорск
Фото Сергея Ларионова


В День государственности Республики Коми в Сосногорске соблюли традицию – обновлять 22 августа районную Доску почета.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в этом году торжественное мероприятие началось с чествования семьи Владимира и Людмилы Красноперовых. Их супружескому стажу уже более 33 лет. Судьба свела Красноперовых в Сосногорске. Людмила переехала в Республику Коми из Ярославля, трудовую деятельность посвятила медицине.

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Владимир - коренной сосногорец, несмотря на инвалидность с детства, является известным сосногорским журналистом, обладателем многочисленных премий, автором нескольких литературных сборников. В качестве признания Владимиру Александровичу и Людмиле Вениаминовне была вручена медаль "За любовь и верность", учрежденная Организационным комитетом по проведению "Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации". Награду супруги получили из рук руководителя администрации МР "Сосногорск Виктора Шомесова.

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Затем свидетельства о занесении на районную Доску почета были вручены сосногорцам, достигшим высоких результатов в работе и внесшим весомый вклад в развитие и процветание нашего района.

"Чести занесения на Доску почета удостоены самые разные люди. Это работники образования, культуры и спорта. Это труженики предприятий нашего района, представители здравоохранения и правоохранительных органов. Все они выполняют разную работу. Но объединяют их трудолюбие, ответственность и высокий профессионализм. Дорогие друзья! Я хочу искренне поблагодарить вас за тот вклад в развитие Сосногорского района, который вы вносите ежедневно. Я желаю вам счастья, здоровья, производственных успехов, а также быть во всем примером молодежи", - обратился к участникам торжественной церемонии руководитель районной администрации Виктор Шомесов.

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С Днем Республики Коми горожан поздравила и руководитель депутатской группы партии "Единая Россия" в Совете муниципального района "Сосногорск" Ирина Ушакова.

"Сегодня мы чествуем нашим самых достойных граждан Сосногорского района. Я поздравляю вас! Вы самые лучшие! Желаю вам успехов, здоровья, счастья, благополучия и большое вам спасибо за вклад в социально-экономическое развитие нашего района", - сказала Ирина Ушакова.

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С ответным словом от лица горожан, занесенных на Доску почета Сосногорского района к участникам церемонии обратилась член президиума районного Совета ветеранов Мария Будина.

"Дорогие земляки! Мне очень радостно находиться среди вас, особенно в этот день - в День рождения Республики Коми. Ведь все мы славно трудились и трудимся во имя ее процветания. И именно поэтому сегодня нам посчастливилось попасть на Доску почета. От всего сердца хочу поблагодарить руководство Сосногорского района за внимание к нашим передовикам, а также ветеранам. А всем жителям района хочу пожелать трудиться честно и добросовестно", – сказала Мария Будина.

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Свое напутствие труженикам Сосногорска прошлого, настоящего и будущего озвучил и ветеран Великой Отечественной войны Михаил Сырокваша.

"Я желаю, чтобы подрастающее поколение было вам достойной сменой. А вы им – достойными наставниками", - отметил Михаил Сырокваша.

В этом году чести занесения на Доску почета Сосногорского района были удостоены:

Ольга Михайловна Абакумова - заведующая МБДОУ "Детский сад № 8 компенсирующего вида" г. Сосногорска;

Мария Иосифовна Будина - член президиума Сосногорского районного Совета ветеранов;

Ольга Николаевна Главицкая - раскладчик лекал 6 разряда ООО "Сосногорская швейная фабрика";

Татьяна Андреевна Зыкова - учитель русского языка и литературы МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" пгт. Нижний Одес;

Нина Павловна Кретинина - учитель русского языка и литературы МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" г. Сосногорска;

Денис Валентинович Куликов - тренер по футболу МБУ "Спортивная школа г. Сосногорска";

Светлана Станиславовна Мамаева - заведующая Городской детской и юношеской библиотекой – филиалом № 1 МБУ "Сосногорская межпоселенческая централизованная библиотечная система";

Таиса Константиновна Нагибина - машинист технологических насосов 4 разряда бригады № 4 по обслуживанию ППСН на Западно-Тэбукском месторождении цеха по подготовке и перекачке нефти ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ";

Мария Владимировна Покаленко - старший дознаватель отделения дознания ОМВД России по городу Сосногорску;

Владимир Романович Полюк - старший мастер 1 группы Сосногорского участка Центральной ремонтной службы филиала "Коми" ПАО "Т Плюс";

Игорь Васильевич Рыженко - начальник автотранспортного участка ОАО "Водоканал";

Константин Николаевич Семкин - машинист тепловоза пассажирского движения эксплуатационного локомотивного депо Сосногорск – структурного подразделения Северной дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО "РЖД";

Наталия Александровна Судакова - начальник отдела оперативных дежурных МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования муниципального района "Сосногорск";

Александр Вениаминович Шалауров - инструктор по спорту отдела социального развития Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка";

Олег Владимирович Юдин - заведующий хирургическим отделением – врач-хирург хирургического отделения ГБУЗ РК "Сосногорская центральная районная больница".

Комиинформ

  Ключевые слова: доска почета
  Рубрика: Общество
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