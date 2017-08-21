На площадке Монди СЛПК гости ВДНХ в Сыктывкаре пообещали природе заботиться о ней

21 августа 2017 года, 14:30 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

На площадке Монди СЛПК гости ВДНХ в Сыктывкаре пообещали природе заботиться о ней. Посетителям "Достояния Севера", которая прошла вчера в ТРЦ "Июнь", представители компании предложили поучаствовать в необычной эко-акции.

Как рассказали "Комиинформу" на выставке, на Коми ВДНХ Монди провело акцию "Дерево пожеланий".

Все гости, пришедшие на выставку, могут подойти к стенду крупнейшего предприятия лесопромышленного кластера и оставить на дереве свой листочек, написав на нем обещание матушке-природе - беречь ее, любить, заботиться о ней.

Впрочем, сыктывкарцы и гости столицы проявляют креативность и пишут на дереве Монди не только общие фразы. "Пусть всегда будет солнце!", "Расти, природа, большой и здоровой" - такими словами посетители выставки выражают теплое отношение к экосистеме планеты.

За оставленное пожелание посетителям дарят саженцы ели или сосны, выращенные в крупнейшем лесопитомнике Монди. Их приживаемость, подчеркнули в компании, - более 95%. Мощность самого лесопитомника на сегодня - 8 млн саженцев в год.

Также на площадке предприятия можно взять для ознакомления с деятельностью Монди СЛПК яркие и доступные для понимания буклеты.

Рядом компания представила образцы саженцев, целлюлозы, древесины, щепы, а также известной за пределами Коми бумаги "Снегурочка", выпускаемой Монди.

Выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера" приурочена к празднованию 96-летия образования региона. Около ста предприятий и организаций республики представляют здесь свою продукцию, товары, услуги и достижения. Помимо предприятий свою историю, уникальность и самобытность, промышленный и инвестиционный потенциал представили все 20 муниципалитетов республики.

*** Монди СЛПК ведет деятельность в семи муниципалитетах республики. Ежегодно компания подписывает соглашение о социальном партнерстве с районами, которые получают средства на развитие предпринимательства (60% от общей суммы) и поддержку социальной сферы (40%). В 2017 году на эти цели предприятие направило более 45 млн. рублей.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: Монди, ВДНХ
  Рубрика: Экология
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