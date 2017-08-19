Стефановская площадь встретит День республики пышными гуляньями

19 августа 2017 года, 18:54 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Главная площадь Сыктывкара станет одной из основных площадок проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 96-летия Республики Коми.

В полдень на территории Стефановской площади развернется ярмарка хэнд-мейда для тех, кому изделия ручной работы ближе товаров швейной промышленности.

Если хэнд-мейд - прерогатива девушек, то для сильной половины предусмотрена площадка пункта отбора на военную службу, в рамках которой молодые люди смогут узнать все нюансы оформления на контрактную службу и познакомиться с возможными местами её прохождения.

Для тех, кто неравнодушен к спорту и здоровому образу жизни, на Стефановской площади развернется спортивно-развлекательное мероприятие, принять участие в нем смогут как взрослые, так и дети.

Многообразие площадок выйдет за пределы площади. На территории между музеями по улице Коммунистической за памятником В.И. Ленину в 14:00 начнется IV Межрегиональный мультикультурный этнофестиваль "Диалог культур: Северное многоцветье". Гала-концерт фестиваля развернется в 16:15 на главной сцене площади, участниками действа станут артисты и творческие коллективы Республики Коми.

Кроме этого, на главной площади столицы пройдет выставка автомобилей, на которой будут представлены 43 машины от различных производителей.

В вечерней программе, которая начнется в 18:00 примут участие эстрадные коллективы г. Сыктывкара, а также участники проекта "Поющий Север".

Приятным завершением праздника станет выступление французского диско-дуэта "Ottawan". Жителям и гостям столицы предлагается провести вечер под зажигательные хиты 80-х.

В 21:00 прогремит праздничный салют, который и станет финальной точкой в мероприятиях, посвященных 96-летию Республики Коми. Запуск залпов будет осуществляться с берега реки Сысола в районе Заречья, сообщает пресс-служба мэрии.

Комиинформ

  Ключевые слова: праздник
  Рубрика: Общество
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