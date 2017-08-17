Видео смертельного ДТП в Выльгорте

Запись дорожной аварии с участием Дэу и КамАЗа с видеорегистратора оказалась в распоряжении "Комиинформа".

Напомним, утром 16 августа в Сыктывдинском районе произошло ДТП. Авария случилась в 8.10 на перекрестке федеральной трассы Чебоксары - Сыктывкар со второстепенной дорогой, ведущей из Выльгорта.

Водитель Дэу Нексия двигался из райцентра в сторону Сыктывкара. На неравнозначном перекрестке он не предоставил преимущество ехавшему из Сыктывкара по прямой КамАЗу. Водитель большегруза не пострадал.

40-летнего водителя Дэу доставили в Коми республиканскую больницу, где он скончался в 11.45. Чтобы извлечь пострадавшего из машины, спасателям пришлось применять спецсредства. Пассажирка иномарки 1969-го года рождения в больнице: у нее закрытая черепно-мозговая травма и перелом предплечья.