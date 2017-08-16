В Выльгорте произошло смертельное ДТП

16 августа 2017 года, 13:57 | Сыктывдинский
Фото пресс-службы ГИБДД РК

Утром в Сыктывдинском районе произошло ДТП.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции по Коми, авария случилась в 8.10 на перекрестке федеральной трассы Чебоксары - Сыктывкар со второстепенной дорогой, ведущей из Выльгорта.

Водитель Дэу Нексия двигался из райцентра в сторону Сыктывкара. На равнозначном перекрестке с интенсивным движением он не предоставил преимущество ехавшему из Сыктывкара по прямой КамАЗу. Водитель большегруза не пострадал.

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40-летнего водителя Дэу доставили в Коми республикнскую больницу, где он скончался в 11.45. Чтобы извлечь пострадавшего из машины, спасателям пришлось применять спецсредства.

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Пассажирка иномарки 1969-го года рождения - в больнице: у нее закрытая черепно-мозговая травма и перелом предплечья.

Ольга Полина

  Ключевые слова: ДТП, гибель
  Рубрика: Происшествия
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