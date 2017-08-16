Любовь Духанина: "Необходимо законодательно установить единые правила оказания медпомощи в образовательных организациях"

16 августа 2017 года, 19:06 |
Фото Антона Пархачёва

Существующая система охраны здоровья школьников не гарантирует учащимся своевременной и эффективной медицинской помощи, в том числе экстренной. Для исправления ситуации требуется изменить системный подход к школьному здравоохранению, усовершенствовав законодательную базу.

К таким выводам пришли эксперты Общероссийского народного фронта, проанализировав отчет Минздрава РФ о выполнении поручения президента РФ по обеспечению охраны здоровья учащихся и проведя мониторинг на эту тему.

"Проблемы школьного здравоохранения устойчиво сохраняются во многом потому, что их решение ограничено несовершенством действующего законодательства. Необходимо законодательно установить единые правила оказания медицинской помощи в образовательных организациях и их медицинских блоках, обязанности образовательных и медицинских организаций, алгоритм взаимодействия медучреждения и врача образовательной организации, нормирование и оплату труда работников отделений медицинской помощи обучающимся", - отметила член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Любовь Духанина.

Президент РФ и лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин поручил в декабре 2016 г. проанализировать ситуацию в области охраны здоровья обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, и принять необходимые меры по охране их здоровья, включая оказание первичной медико-санитарной помощи.

В контексте этого поручения эксперты ОНФ провели в мае-июле этого года во всех регионах страны мониторинг, в ходе которого было опрошено более 3 тыс. родителей. Только 53% респондентов сообщили, что их ребенок регулярно проходит медосмотр или диспансеризацию в школе, и лишь 35% - что учебная нагрузка на детей, по их мнению, соответствует нормам. Наличие в школе медицинского кабинета и горячего питания подтвердили примерно 84% опрошенных. Лишь 44% респондентов сообщили о бесплатном двухразовом питании в школьной столовой для детей из малообеспеченных семей и детей-сирот. На то, что для таких детей, а также для ребят с ограниченными возможностями здоровья в школе нет необходимых условий обучения, указали 19% родителей, еще 15% не смогли дать ответа.

Чрезмерные образовательные нагрузки и нерациональное школьное питание в числе других факторов приводят к нарушениям здоровья детей и приобретению различных заболеваний, отмечают эксперты ОНФ. Так, по данным Росстата за 2016 г., на 100 тыс. детей в возрасте до 14 лет приходилось около 177,6 тыс. заболеваний. Данный показатель составлял в 1990 г. 113,5 тыс. заболеваний и с тех пор неуклонно рос вплоть до 2011 г. (191,3 тыс.), после чего наметился некоторый спад.

"Ситуация не улучшится кардинально, если не обеспечить профилактику, раннее выявление заболевания у школьников и своевременное лечение. Однако в условиях, когда врачебный персонал в образовательных организациях представлен совместителями, работающими на полставки, а медсестры приходят в школу лишь в определенные часы, решение этих задач крайне затруднительно", - считает Духанина.

По ее мнению, крайне остро стоит вопрос оказания работниками школ первой помощи детям в случаях, не требующих вызова бригад "скорой помощи". Учителя не имеют ни необходимых для этого навыков, ни права на медпомощь детям. В результате в отсутствие школьного медработника им приходится звонить в "скорую" по любому поводу. В серьезном случае ситуация может стать угрожающей, поскольку экстренную первичную помощь до приезда бригады врачей ребенку оказать бывает некому.

Ключевым элементом в обеспечении здоровья учащихся должен стать школьный врач, прошедший обучение мониторингу состояния здоровья детей и специфике работы в образовательной организации, считает она.

"В связи с этим необходимо законодательно закрепить основы межведомственного взаимодействия образовательных и медицинских организаций, а также полномочия системы образования и системы здравоохранения при организации охраны здоровья школьников. Кроме того, требуется законодательно установить механизмы обеспечения кадрами, материально-техническим оснащением школьных медицинских кабинетов, их финансирования", - подчеркивает член Центрального штаба ОНФ. По ее мнению, важно также законодательно закрепить ответственность родителей за здоровье школьников в случаях отказа от вакцинации детей и отказа предоставлять в образовательную организацию сведения о хронических заболеваниях у ребенка.

"Состояние здоровья детей и подростков - важнейший показатель благополучия общества и государства. Особые усилия в этой области необходимо прилагать сегодня, в условиях усиления школьных нагрузок, которым сопутствуют стрессы, психоэмоциональный дискомфорт, низкая двигательная активность. Серьезную опасность представляет собой нездоровая экологическая обстановка в ряде регионов, распространение вредных привычек. Вопрос контроля здоровья школьников, оказания им своевременной и квалифицированной медицинской помощи, акцентированный на форуме ОНФ по вопросам медицины в сентябре 2015 г., остается в центре внимания активистов Народного фронта. Мы настойчиво добиваемся возвращения в школу врача и медсестры и будем последовательно реализовывать другие законодательные инициативы, нацеленные на гарантированную защиту здоровья учащихся, которая является одной из ключевых задач Десятилетия детства, объявленного президентом Путиным", - заключила Любовь Духанина.

Комиинформ

  Ключевые слова: медицина, образование, школы, дети, статистика
  Рубрика: Общество
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