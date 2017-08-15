Руководитель Администрации главы Коми Михаил Порядин прокомментировал последние кадровые изменения в правительстве региона.

Напомним, на прошлой неделе кресло министра национальной политики покинула Елена Ермолина.

Ее новым поприщем станет развитие Ухты: в ближайшее время она займет кресло заместителя руководителя администрации Ухты Магомеда Османова.

Новый вице-мэр Ухты сконцентрируется на работе с национальными и общественными структурами в целом и в рамках грядущей президентской кампании в частности.

Кресло министра нацполитики, как ранее и сообщал "Комиинформ", заняла Галина Габушева.

"В настоящее время мы решаем две очень важные задачи, - завил в эксклюзивном комментарии "Комиинформу" руководитель Администрации главы Коми Михаил Порядин. - С одной стороны, на этапе предвыборном, когда нам необходимо сплотить и организовать все муниципалитеты, мы направляем в Ухту Елену Ермолину - человека, имеющего большой опыт работы и в ранге министра национальной политики, и опыт работы внутриполитический – с общественными организациями, объединениями, компаниями. Поэтому, безусловно, это будет существенной, очень хорошей помощью руководству муниципального образования "Ухта" для того, чтобы мы могли сплотить все общественные организации и объединения и решить насущные вопросы самого крупного промышленного узла республики".

Что касается назначения Галины Габушевой на пост министра национальной политики Коми, то, как отметил М.Порядин, она также имеет богатый опыт работы как в республике, так и в Ленинградской области.

"Она прекрасно владеет ситуацией, взаимодействовала и взаимодействует до сих пор с национально-культурными автономиями, с общественными организациями, объединениями, в том числе представляющими коми народ как титульный народ нашей республики. Поэтому её назначение сейчас будет иметь безусловно огромное значение. И все задачи, которые стоят перед нами, как в предвыборный год, так и в рамках развития республики, будут реализованы. Это очень хорошие и взвешенные решения, которые мы воплотили в жизнь. И у нас произошло существенное усиление команды", - заключил руководитель администрации главы региона.