Новый вице-мэр Ухты сконцентрируется на работе с национальными и общественными структурами в целом и в рамках грядущей президентской кампании в частности. Об этом Елена Ермолина сообщила "Комиинформу".

Стоящие задачи - непростые. Ухта - важный для региона город, один из центров экономической жизни, вместе с тем имеющий ряд конфликтных зон.

Кадровые перестановки только укрепят и усилят позиции Ухты, а также руководителя ухтинской администрации, отметила Е.Ермолина. Они открывают хорошие перспективы для проведения президентской кампании в "Серверной Жемчужине" в дальнейшем.

Вместе с тем, считает новый замесетитель руководителя главы ухтинской администрации, если на свой прежний пост в Министерстве нацполитики региона вернется бывший министр Галина Габушева, это сыграет только положительную роль для всего ведомства.

"Это настоящий профессионал. Опытный, знающий весь регион", - коротко и четко сказала о Г.Габушевой теперь уже бывший министр национальной политики республики.

Напомним, о том, что Елена Ермолина покидает свой пост, стало известно вчера. Распоряжение об освобождении министра от должности подписал глава региона Сергей Гапликов.