Елена Ермолина меняет кресло министра национальной политики Коми на пост вице-мэра Ухты

Министр национальной политики Коми Елена Ермолина покидает свой пост.

Ее новым поприщем станет развитие Ухты: в ближайшее время она займет кресло заместителя руководителя администрации Ухты Магомеда Османова.

Как уточнила Е.Ермолина "Комиинформу", в "Северную Жемчужину" она переедет в ближайшее время. В ухтинской администрации ей предстоит курировать процессы, связанные с внутренней политикой города.

"Еду я по поручению Сергея Анатольевича Гапликова для усиления работы во внутренней политике. Работать мне предстоит в дружном коллективе Магомеда Османова", - добавила Е.Ермолина.

Как стало известно "Комиинформу", на место министра нацполитики региона претендуют несколько кандидатур, среди которых нынешний заместитель министра Вячеслав Попов. Однако есть вероятность, что на свой прежний пост вернется бывший министра национальной политики региона Галина Габушева, ныне работающая в Ленинградской области.