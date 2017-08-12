Запись в первый детский технопарк в Коми "Кванториум" стартует 14 августа

Технопарк начнет работу в сентябре, здесь будут обучаться 800 ребят в возрасте от 8 до 18 лет. С понедельника, 14 августа, начнется прием заявлений, сообщает Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

Запись детей в "Кванториум" начнется 14 августа в 9:30 на первом этаже Республиканского центра дополнительного образования по адресу: Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 3. Также будет предоставлена возможность подать заявление в детский технопарк полностью в электронном виде через специализированный портал.

Для того чтобы подать заявление, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на gosuslugi.ru.*** Заявление в детский технопарк "Кванториум" можно подать строго с 9:30 14 августа. Заявление, поданные ранее, регистрироваться не будут.

При оформлении заявления в электронном виде в разделе "Текущая образовательная организация" необходимо выбрать пункт "Иное", после чего продолжить заполнение заявления.

Напоминаем, что в детском технопарке будут реализовываться 6 современных направлений дополнительного образования детей технической направленности: Авиаквантум (управляемые и программируемые летательные аппараты); Робоквантум (Образовательная робототехника, программирование роботов, соревнования различных моделей роботов); Дополненная и виртуальная реальность; Биоквантум (биотехнологии); Автоквантум (консруирование и разработка автотранспорта); Энерджиквантум (альтернативная энергетика). В детском технопарке будут обучаться не менее 800 детей в возрасте от 8 до 18 лет.

Планируется, что детский технопарк начнёт свою работу в середине сентября 2017 года. Детский технопарк будет располагаться в помещениях ГБУ РК "Дом дружбы народов" (г. Сыктывкар, ул. Ленина 74). В детском технопарке будут работать специалисты, прошедшие обучение на федеральной образовательной сессии в мае 2017 года и получившие допуск к работе в детских технопарках от ФГБНУ "Республиканский мультимедиа центр".

***Как получить подтвержденную учетную запись? Необходимо зайти и зарегистрироваться на gosuslugi.ru, ввести паспортные данные и СНИЛС и дождаться результата автоматической проверки данных. После этого зайти в один из Центров обслуживания, чтобы там подтвердить вашу личность. Центры обслуживания находятся рядом с домом, а сама процедура занимает меньше 15 минут. Необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС. Если вы еще не зарегистрировались, то вас моментально зарегистрируют на месте и сразу подтвердят учетную запись.