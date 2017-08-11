ЛУКОЙЛ-Коми построит новый гидрозатвор в Ухтинском районе

11 августа 2017 года, 17:45 | Ухта
Фото ЛУКОЙЛ-Коми

Новый природоохранный объект призван обеспечить безопасность и чистоту впадающего в реку Ухту небольшого ручья Малый Войвож, недалеко от которого находятся производственные мощности первой нефтешахты НШУ "Яреганефть".

Вообще усилению экологической составляющей производства на Ярегском месторождении уделяется особое внимание. Так, в конце прошлого года введены в эксплуатацию два крупных современных объекта. Первый – водоподготовительная установка ВПУ-700 – обеспечил создание замкнутого производственного цикла: отделяемая от добываемой нефти вода здесь проходит очистку, после которой закачивается обратно в пласт уже в виде пара. Второй объект – Пункт подготовки и сбора нефти – вывел на новый уровень экологическую безопасность соответствующих производственных процессов. Кроме того, сейчас на Ярегском месторождении строятся новые очистные сооружения всех трех нефтешахт. Дополнительной ступенью защиты природных водоемов станет стационарная нефтеловушка на Малом Войвоже.

Благодаря этим и ряду других новых объектов производство на Яреге станет самым экологически безопасным в масштабах ЛУКОЙЛ-Коми.

Интересной особенностью нового гидрозатвора является то, что он будет блокировать поток только в случае реальной необходимости. При отсутствии таковой он никак не будет влиять ни на пропускную способность русла, ни на миграции рыб. Это доказала работа аналогичных сооружений на ручьях Усинского района.

Строительные работы начнутся сразу же после того, как проект пройдет главгосэкспертизу.

За весь период деятельности с начала 2000-х годов ЛУКОЙЛ-Коми направил на природоохранные мероприятия более 98 млрд рублей, в том числе в текущем году – свыше 21 млрд.

Комиинформ

  Ключевые слова: экология, Ухта, строительство, природа, Лукойл
  Рубрика: Экология
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:30 10.08.2017
В Коми птенцы дичи беззащитны перед охотниками и собаками
18:43 08.08.2017
Пассажиров порта Санкт-Петербурга знакомят с эко-Коми
09:43 08.08.2017
Койгородцев призывают собирать пластиковые крышки


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления




Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Ирина. Репетитор по русскому языку и литературе. Люблю общение с людьми на тему общих интересов. (Сыктывкар)
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
перейти в раздел


Памятная дата военной истории России

9 августа

В 1714 году русский флот под командованием Петра Первого одержал первую в российской истории морскую победу над шведами у мыса Гангут.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео