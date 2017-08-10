Почетных посетителей Коми ВДНХ наградят призами

На Коми ВДНХ победителей акции "Почетный посетитель выставки" наградят призами. Выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера" пройдет 20 августа на площадке торгового центра "Июнь".

В ходе выставки Коми ВДНХ пройдет акция "Почетный посетитель Выставки", концертная программа с дефиле из национальных костюмов, конкурсы, дегустации, мастер-классы и другое.

Несколько почетных посетителей будут определены с помощью случайного выбора лототроном. Основной приз – билеты на правительственный концерт, поощрительные призы – сертификат в детский центр "Муравейник", билеты в кино "Мори синема", сертификат на посещение роллердрома.

Напомним, выставка предусматривает размещение порядка 70 экспозиций, в каждой из которых будет представлена "изюминка" предприятия/муниципального образования в виде товара или услуги с возможностью продажи товаров или услуг.

***Организатором Коми ВДНХ выступает Минпром Коми совместно с Торгово-промышленной палатой Коми.

Подробную информацию о Выставке можно найти в социальной сети "Вконтакте" на официальной странице - https://vk.com/komivdnh, в официальной группе Выставки - https://vk.com/vdnhkomi, официальной странице в Instagram - https://www.instagram.com/komi_vdnh/.