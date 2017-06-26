Выставка "Достояние Севера" вновь представит лучшие достижения Коми

В Коми вновь состоится выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми.

Напомним, Коми ВДНХ "Достояние Севера" была возрождена в прошлом году на юбилей государственности Коми впервые спустя четверть века по инициативе главы Коми Сергея Гапликова. Организатором выступило правительство Коми при поддержке Торгово-промышленной палаты республики.

На возрожденную ВДНХ съехались делегации из всех 20-ти городов и районов Коми, развернув на первом этаже ТРЦ "Июнь" подворья с выставками, национальными блюдами и сувенирной продукцией. После выставки лидеры общественного мнения высказали пожелание сделать Коми ВДНХ ежегодной.

В этом году выставка состоится вновь. Она развернется 20 августа на площадке торгового центра "Июнь".

Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми направило в адрес предприятий и организаций приглашения принять участие в выставке.

По мнению организаторов, участие в выставке позволит экспонентам наладить деловые контакты между субъектами народного хозяйства Республики Коми, расширить круг потребителей местных товаров, работ и услуг.

Выставка предусматривает размещение порядка 70 индивидуальных экспозиций, раскрывающие основные вехи развития предприятия (организации), муниципального образования, его роль в развитии республики, перспективы развития с возможностью продажи товаров или услуг.

Для посетителей пройдет акция "Почетный посетитель выставки", состоится концертная программа, конкурсы, дегустации, мастер-классы. Будут работать детские уголки, кроме того, их будут бесплатно тестировать на определение уровня языка и др.

Участие в выставке бесплатное. Заявки на участие принимаются до 15 июля 2017 года включительно по адресу электронной почты: y.a.rybakova@minprom.rkomi.ru