Центр соцпомощи семье и детям Сыктывкара примет участие в выставке "Достояние Севера"

12 августа 2017 года, 9:15 |

20 августа Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара представит свои услуги на выставке достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера".

"Наши специалисты покажут современное оборудование и методики, которые используются в реабилитационной работе с семьями и зарекомендовали себя как эффективные и востребованные среди населения. Посетители выставки смогут на себе оценить их эффективность. С этой целью на площадке будут представлены различные экспресс-диагностики на исследование личности, способностей и предпочтений в выборе профессии, а также методики и тренировочный комплекс, позволяющие снять эмоциональное напряжение", - сообщила директор Центра Галина Цуман.

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Как рассказали в учреждении, на выставке будут представлены метод SAND-ART по рисованию песком на световых столах, сеанс психоэмоциональной разгрузки с использованием кинетического песка, аудио-визуальная методика "Детство без слез", направленная на формирование негативного отношения к жестокому обращению с детьми. Взрослые посетители смогут пройти экспресс-диагностику "Какой Вы родитель", "Мое внутреннее состояние". Большой выбор диагностик ждет подростков - "Куда пойти учиться", "Профи-I", "Профи-II", "Профи-III".

Помимо прочего, на выставке достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера" специалисты Центра соцпомощи семье и детям Сыктывкара представят развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением "ТИМОККО", предназначенный для улучшения качества движения, координации движений, тренировки функции внимания и развития познавательных навыков, аппаратно-программный комплекс "Комфорт" для коррекции психоэмоциональных расстройств у детей и взрослых.

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Также на площадке Центра можно будет получить консультацию юриста по самым различным вопросам, с которыми сталкивается современная семья, имеющая несовершеннолетних детей.

"Мы решили принять участие в этой выставке, так как считаем очень важным информирование населения о том, какую поддержку сегодня могут получить различные категории семей. В сложных обстоятельствах семьи должны знать, куда можно обратиться за помощью. Также стоит отметить, что услуги и опыт Центра востребованы среди жителей Сыктывкара. Совсем недавно у нас был 20-летний юбилей, мы проводили выставку социальных услуг "Во благо семьи и детства" в Администрации города. Мероприятие посетило более 500 человек", - рассказала Галина Цуман.

Кроме этого, каждый посетитель выставки сможет внести свой вклад в реализацию благотворительной акции "Чудо-портфель" и подарить школьные принадлежности детям из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Данная акция проводится в рамках Года добрых дел, объявленного главой Республики Коми.

Выставка "Достояние Севера" пройдет 20 августа с 10 до 19 часов на площадке ТРЦ "Июнь" (ул. Октябрьский пр-т, 131/3).

Комиинформ

  Рубрика: Общество
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