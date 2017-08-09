Шахта "Воргашорская" завершила капитальные строительные работы на наклонном конвейерном стволе

На наклонном конвейерном стволе (НКС) шахты "Воргашорская" АО "Воркутауголь" – одной из крупнейших угледобывающих компаний России, входящей в ПАО "Северсталь", – завершены капитальные строительные работы. Предприятие приступило к подготовке очистного забоя, в котором будут добывать коксующийся уголь.

Строительство НКС на шахте "Воргашорская" – крупнейший инвестиционный проект компании "Воркутауголь". С ним связано будущее предприятия, поскольку основные запасы энергетического угля марки ГЖО планировалось отработать к 2021 году. Однако в южной части шахтного поля залегают около 23 миллионов тонн более ценного коксующегося угля марки 1Ж.

"Подход к этим залежам с шахты был невозможен, поэтому было принято решение вскрывать их отдельным наклонным стволом. Работы в этом блоке позволят продлить срок жизни "Воргашорской" до 2030 года. Кроме того, в дальнейшем на НКС появится возможность отработки глубоких горизонтов, где залегает энергетический уголь", – рассказал исполнительный директор "Воркутауголь" Евгений Балуков.

Сейчас проходческие работы в наклонном стволе ведут три бригады. Одна прокладывает капитальный конвейерный уклон – главную транспортную артерию будущего объекта. Две других параллельно ведут технологические выработки для подготовки первой лавы в новом блоке. Планируется, что ее длина составит 300 метров, а протяженность выемочного столба – 1,2 километра.

С 2012 года в строительство наклонного ствола компания "Воркутауголь" вложила около двух миллиардов рублей. За это время было проведено более одного километра капитального конвейерного уклона, сейчас предстоит пройти еще 600 метров. Очистную выемку угля из южного блока шахта "Воргашорская" планирует начать в 2019 году, сообщает пресс-служба компании.