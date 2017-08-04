Погибший на дырносских дачах мужчина оказался пропавшим эжвинцем с татуировкой в виде пантеры

Пропавшего в апреле жителя Эжвинского района Сыктывкара Константина Яковлева нашли мертвым. Об этом "Комиинформу" сообщили родственники погибшего.

По их словам, мужчину и его жену убили. Напомним, ориентировку на пропавшего "Комиинформ" разместил сегодня.

После этого Следственное управление СУ СКР по Коми сообщило о том, что в дачном домике садоводческого общества в местечке Дырнос найдены тела убитых супругов. Подозреваемый 40-летний житель Сыктывкара задержан. По уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы.

Родственники подтвердили "Комиинформу", что речь идет о К.Яковлеве.