В Сыктывкаре расследуется убийство гражданских супругов

4 августа 2017 года, 16:42 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

По подозрению в совершении преступления задержан 40-летний житель Сыктывкара.

По данным следствия, фигурант пустил своих знакомых, гражданских супругов, проживать в дачном домике садоводческого общества в местечке Дырнос. Приятели неоднократно совместно распивали спиртное. Накануне трагедии, в апреле текущего года гражданские супруги и фигурант также совместно употребляли спиртные напитки. После того, как квартиранты уснули подозреваемый, вооружившись топором, нанес не менее 4 ударов по голове мужчине и не менее 2 ударов по голове женщине. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.

С целью сокрытия следов преступления фигурант закопал тела умерших в выгребной яме на дачном участке.

Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности, состоит на учете в наркологическом диспансере. В отношении него будет инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

Данное преступление было раскрыто и установлена личность подозреваемого в результате оперативной работы органов внутренних дел Республики Коми.

По уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: убийство, следствие
  Рубрика: Происшествия
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