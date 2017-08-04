В Эжве ищут пропавшего Константина Яковлева

4 августа 2017 года, 14:50 | Сыктывкар

В Эжвинском районе Сыктывкара пропал 45-летний Константин Яковлев, который последний раз выходил на связь в апреле 2017 года. С того момента о нем ничего не известно, сообщили "Комиинформу" родственники пропавшего.

Они написали заявление в полицию и сами искали мужчину, но поиски не дали результатов. Сегодня поиски продолжаются.

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Мужчина не страдал заболеваниями. По последним данным, эжвинец мог уехать на вахту в Усинск. Но родственники называют исчезновение своего дяди странным: "Он просто перестал выходить на связь, телефон выключен. В Эжве мы нашли человека, у которого он работал. Тот сказал, что дядя перестал выходить на работу и пропал".

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Среди особых примет у К.Яковлева имеется татуировка на левом предплечье в виде головы пантеры, испорченный левый глаз, рост 170-175, худощавого телосложения.

Всех, кому что-либо известно, попросили звонить по телефонам 89086959023 или 89042303503.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: Яковлев, эжва, полиция, поиски, мужчина
  Рубрика: Происшествия
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