Сергей Гапликов: "Нужно стимулировать тех, кто реально посвящает себя детям"

Сергей Гапликов покритиковал результаты ЕГЭ Якшинской среднеобразовательной школы. Учебное заведение он посетил сегодня в рамках рабочей поездки по Троицко-Печорскому району.

Средняя общеобразовательная школа на 180 мест с пришкольным интернатом на 20 мест и в пст. Якша введена в эксплуатацию в 2015 году. Сегодня она - центр общественной жизни поселения.

Глава региона внимательно осмотрел учебное заведение, побывал в актовом и спортзале, компьютерном классе, столярной и слесарной мастерской, кабинете кройки и шитья, медкабинете библиотеке, для которой в этом году было закуплено 300 книг. Все это - по последнему слову техники. Именно поэтому С.Гапликова удивили результаты итогового экзамена. Если ГИА девятиклассники сдали с первой попытки, о чем рассказали главе директор и учителя, то средний балл за ЕГЭ в школе составил 56 баллов. С.Гапликов заметил, что в таких условиях, которые он увидел в школе, и результаты должны быть соответствующими.

"Давайте сделаем так, чтобы школы получали господдержку только по результатам ЕГЭ. Нужно стимулировать тех, кто реально посвящает себя детям", - заметил глава и поручил направить в школу методистов, которые выявили бы существующие проблемы и помогли коллегам с их решением.

*** Якшинская школа в соответствии с муниципальным контрактом 2012-го года, заключенным ООО "Северстрой" с администрацией района после пожара, уничтожившего старую школу.

Стоимость строительства составила 299 351,04 тыс. руб., в том числе16 200,0 тыс. руб. (федеральный бюджет), 260 288,47 тыс. руб. (республиканский бюджет) и 22 862,57 тыс. руб. (местный бюджет).

На конец учебного 2016-2017 года здесь обучалось 103 человека. Школа имеет структурное подразделение дошкольного образования - две разновозрастные группы, в которые входит 41 ребёнок.

В ходе эксплуатации школы были выявлены недостатки. Так гарантийный срок обслуживания по контракту - 36 месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством комплекса работ.

14 июня администрация района направила исковое заявление в Арбитражный суд Коми с требованием к подрядчику устранить выявленные недостатки в пределах гарантийного срока, дата судебного заседания пока не назначена.

За счет средств текущего ремонта, выделенных для подготовки образовательной организации к новому учебному году, приобретен профнастил для перекрытия кровли двух беседок, устранено проседание бетона в обеденном зале интерната, в рекреации начальных классов приклеена кафельная плитка.