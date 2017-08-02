Прилузские спасатели доставили продукты в Оньмесь

2 августа 2017 года, 9:19 | Прилузский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Спасатели из Прилузского спасотряда вновь доставили продукты в труднодоступный поселок Оньмесь. Автомобилем в населенный пункт были отправлены хлеб, молоко и колбасы.

Как сообщенили "Комиинформу" в Комитете ГО и ЧС "Спас-Коми", доставка продуктов на машине стала возможной после снижения уровня воды и установки моста. Ожидается что уже на этой неделе поселок сможет перейти на самообеспечение - проездные пути свободны, на мосту продолжаются мелкие работы.

Напомним, необходимость доставки возникла по причине прошедших 27 июля сильных проливных дождей в Вологодской и Кировской областях. Они принесли волну ливневого паводка, затронувшую южные районы Прилузья.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: спасатели, продукты, прилузье, Паводок, доставка
  Рубрика: Происшествия
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