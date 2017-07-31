Спасатели доставили продукты и почту в три населенных пункта Коми

31 июля 2017 года, 8:20 | Прилузский, Вуктыл
Фото "Вконтакте"

Сразу трем населенным пунктам республики Коми потребовалась помощь спасателей в доставке хлеба и корреспонденции, рассказали "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

В первом случае, 28 июля, двое сотрудников Прилузского спасотряда выехали на подмогу жителям Верхолузья и деревни Оньмесь. В сумме они доставили около сотни буханок хлеба. Доставка продовольствия и почты потребовалась по причине прошедших 27 июля сильных проливных дождей в Вологодской и Кировской областях. Они принесли волну ливневого паводка, затронувшую южные районы Прилузья. Спасатели продолжат работу по устранению его последствий.

Второй случай, когда продовольствие было доставлено местному населению силами спасательного отряда произошел в Вуктыле 29 июля. Добраться в поселок Усть-Соплеск возможно по воде или при помощи вертолета, однако у местной администрации сломался транспорт. К спасателям обратилась депутат Госсовета республики Валентина Терехова. В труднодоступном населенный пункт с хлебом и корреспонденцией выехали двое сотрудников Вуктыльского спасотряда на двух лодках.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: спасатели, продовольствие, Паводок, ливень
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

07:58 31.07.2017
Потерявшийся в Коми кировчанин нашелся на третий день поисков
10:18 30.07.2017
В Троицко-Печорске горел гараж с автомобилем
17:45 28.07.2017
В Прилузском районе устраняются последствия ливневого паводка


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
Роман. Нуждаюсь в новой электроколяске. (Сыктывкар, Приморско-Ахтарск)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью









Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео