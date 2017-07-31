Спасатели доставили продукты и почту в три населенных пункта Коми

Сразу трем населенным пунктам республики Коми потребовалась помощь спасателей в доставке хлеба и корреспонденции, рассказали "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

В первом случае, 28 июля, двое сотрудников Прилузского спасотряда выехали на подмогу жителям Верхолузья и деревни Оньмесь. В сумме они доставили около сотни буханок хлеба. Доставка продовольствия и почты потребовалась по причине прошедших 27 июля сильных проливных дождей в Вологодской и Кировской областях. Они принесли волну ливневого паводка, затронувшую южные районы Прилузья. Спасатели продолжат работу по устранению его последствий.

Второй случай, когда продовольствие было доставлено местному населению силами спасательного отряда произошел в Вуктыле 29 июля. Добраться в поселок Усть-Соплеск возможно по воде или при помощи вертолета, однако у местной администрации сломался транспорт. К спасателям обратилась депутат Госсовета республики Валентина Терехова. В труднодоступном населенный пункт с хлебом и корреспонденцией выехали двое сотрудников Вуктыльского спасотряда на двух лодках.