В Прилузском районе устраняются последствия ливневого паводка.

Налажена доставка продовольствия в населённые пункты, восстанавливается транспортное сообщение через реку Луза. Об этом uлаве Республики Коми Сергею Гапликову доложил председатель республиканского Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев по итогам поездки в Прилузский район.

Как сообщил Александр Бурцев, сил и средств для обеспечения нормальных условий жизнедеятельности в районе достаточно. На проведённом оперативном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям решён вопрос доставки хлеба и скоропортящихся продуктов. Продовольствие будет доставляться автомобилями и плавательными средствами "СПАС-КОМИ" дважды в неделю.

В районе нет подтопленных дворовых территорий, жалоб от жителей населённых пунктов не поступало. Также организованы переправы населения через реку на плавательных средствах. Ожидается, что в ближайшие два дня ситуация с ливневым паводком будет улучшаться, возможно резкое падение уровня воды. По мере стабилизации ситуации будут проведены работы по восстановлению нормальной работы наплавных мостов, добавил А. Бурцев.

По словам руководителя администрации Прилузского района Елены Нестерюк в настоящее время ситуация с продовольственным обеспечением стабильная.

"Большую помощь в мониторинге ситуации с продовольственным и лекарственным обеспечением оказывают старосты Татьяна Вереник в Велдорье и Светлана Попова в Оньмесе. В магазинах посёлков до понедельника имеется необходимый запас продуктов. Сегодня спасатели "СПАС-Коми" завезли в Верхолузье по 40 буханок белого и чёрного хлеба, в Оньмесь - 48. Дни получения пенсий в посёлках - после 4 августа, эти сроки нарушены не будут, пенсию и почту все получат вовремя. В Черныше завоз товаров первой необходимости осуществляется в плановом режиме, проезд грузовых автомобилей через мост возможен", – рассказала Елена Нестерюк.

Напомним, прошедшие вчера, 27 июля, сильные проливные дожди в Вологодской и Кировской областях принесли волну ливневого паводка, затронувшую южные районы Прилузья. В связи с резким повышением уровня воды в реке Луза ограничена возможность проезда автотранспорта через понтонные мосты.

Отрезанными от транспортного сообщения оказались деревня Оньмесь и посёлок Велдорья, сёла Черныш и Верхолузье.