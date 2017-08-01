Ветеранам в Коми помогут принять участие в сдаче норм ГТО

Власти Коми создадут условия для сдачи норм ГТО представителями старшего поколения городов и районов. Кроме того, им помогут объединиться в клубы по любимым видам спорта в муниципалитетах. Такие поручения даны по итогам заседания оргкомитета "Победа".

Напомним, сегодня в Сыктывкаре, в Администрации Главы Коми состоялось заседание оргкомитета "Победа". В его рамках проанализирована система медицинского обслуживания пожилых, а также инициирован проект студенческого волонтерства для вовлечения старшего поколения в здоровый образ жизни.

Отдельно по этой теме прозвучали доклады профильного ведомства и двух муниципалитетов. Так, по информации Минспорта, более чем в половине городов и районов действуют клубы и группы здоровья, в рамках которых ветераны занимаются лыжными гонками, скандинавской ходьбой, шашками и шахматами. Многие, несмотря на возраст, увлечены баскетболом, волейболом и стрельбой.

"Для ветеранов проводится круглогодичная спартакиада, а также – сдача норм ГТО. Действуют льготные тарифы на посещение спортзалов, бассейнов, а также на использование спортивного инвентаря в пунктах проката", - доложил Николай Бережной.

По словам министра, целесообразно активизировать информирование ветеранов через профильные общественные объединения и администрации муниципалитетов о том, что они могут участвовать в республиканском смотре-конкурсе. Лучшие местные практики будут обобщены и рекомендованы к тиражированию по всему региону.

Председательствующая на заседании оргкомитета Наталья Михальченкова, вице-премьер региона, внесла в протокол в числе прочих поручение усилить межведомственное взаимодействие для создания условий регистрации ветеранов в информационной системе, которая фиксирует участников сдачи норм ГТО.