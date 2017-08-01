Власти Коми предложили развивать спортивное волонтерство

Вовлечение ветеранов в занятия физкультурой и спортом на территории Коми будет усилено посредством взаимодействия со студентами-волонтерами. Наладить сотрудничество молодого и старшего поколений поручила сегодня на заседании оргкомитета "Победа" заместитель председателя правительства Наталья Михальченкова.

Одним из вопросов повестки дня значилась тема здорового образа жизни среди пенсионеров. На протяжении последних лет эффективен формат групп здоровья и спортивных клубов, в которые объединяются ветераны в муниципалитетах. Однако, по мнению участников обсуждения, методы укрепления здоровья этой категории северян можно и нужно расширять.

Заместитель председателя правительства Коми Наталья Михальченкова, возглавляющая Минобразования, науки и молодежной политики, инициировала привлечение к этой работе молодежи.

"Мы можем развивать такое направление как спортивное волонтерство среди студентов. Это направление может стать успешным общественным проектом и отдельным приоритетным направлением в молодежной политике региона. У нас в четырех учреждениях (в двух вузах и в двух средне-профессиональных заведениях) обучаются профильные специалисты, которые могли бы помогать ветеранам с учетом состояния их здоровья заниматься физкультурой и спортом", - отметила председательствующая на заседании.

Члены оргкомитета идею поддержали. Поручение внесено в протокол, выполнять его предстоит в рамках межведомственного взаимодействия профильным органам исполнительной власти с подключением администраций муниципалитетов.