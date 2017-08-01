Ижемцы на Коми ВДНХ поделятся с земляками секретами долголетия

1 августа 2017 года, 9:20 | Сыктывкар, Ижемский
Фото Администрации Ижмы

Местные продукты представят на очередной выставке достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми жители Ижемского района.Как сообщает районная администрация представители муниципалитета готовятся продемонстрировать публике целебные фиточаи из иван-чая, варенье, мед и бальзамы.

Иван-чай издревле считается настоящим эликсиром здоровья и долголетия. Ижемские предприниматели поделятся своим опытом по производству из него экологически чистой и полезной продукции. Все желающие при этом смогут продегустировать и приобрести полезные продукты.

Также свой ассортимент представят на суд публики производители мясомолочной продукции из Диюра и Сизябска. Сыктывкарцам и гостям столицы республики они предложат колбасу из конины и оленины, сырокопченое мясо, сыры, деревенскую молочную и кисломолочную продукцию.

Кроме того, ижемцы выставят сувенирную продукцию "Оленевод сервиса" из меха и кожи.

Напомним, 20 августа 2017 года на площадке торгового центра "Июнь" в Сыктывкаре вновь состоится Выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Коми "Достояние Севера". В прошлом году на выставку съехались делегации из всех 20-ти городов и районов республики.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: товары, коми, ижма, достижения, долголетие, выставка, ВДНХ
  Рубрика: Общество
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