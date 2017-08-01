Ижемцы на Коми ВДНХ поделятся с земляками секретами долголетия
Местные продукты представят на очередной выставке достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми жители Ижемского района.Как сообщает районная администрация представители муниципалитета готовятся продемонстрировать публике целебные фиточаи из иван-чая, варенье, мед и бальзамы.
Иван-чай издревле считается настоящим эликсиром здоровья и долголетия. Ижемские предприниматели поделятся своим опытом по производству из него экологически чистой и полезной продукции. Все желающие при этом смогут продегустировать и приобрести полезные продукты.
Также свой ассортимент представят на суд публики производители мясомолочной продукции из Диюра и Сизябска. Сыктывкарцам и гостям столицы республики они предложат колбасу из конины и оленины, сырокопченое мясо, сыры, деревенскую молочную и кисломолочную продукцию.
Кроме того, ижемцы выставят сувенирную продукцию "Оленевод сервиса" из меха и кожи.
Напомним, 20 августа 2017 года на площадке торгового центра "Июнь" в Сыктывкаре вновь состоится Выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Коми "Достояние Севера". В прошлом году на выставку съехались делегации из всех 20-ти городов и районов республики.
- 0
- 3
- 0
- 0
- 0