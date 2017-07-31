В рамках "народного проекта" в поселке Керки установлена новая спортивная площадка

В Сосногорском районе продолжается реализация "народных проектов". В рамках регионального проекта, предложенного в прошлом году главой Республики Коми Сергеем Гапликовым, в поселке Керки появилась новая спортивная площадка, сообщает администрация Сосногорска.

Стоит отметить, что в рамках "народных проектов" средства на приобретение, например, уличных тренажеров выделяются из республиканского бюджета. А вот установку и обслуживание объекта местные жители берут на себя.

"Керкинцы неоднократно поднимали вопрос о необходимости установки в поселке спортивной площадки. Молодежи здесь много, и ребята проявляют интерес к занятию спортом. Именно поэтому еще на первоначальной стадии проекта "народный проект" спортплощадка получила практически единодушную поддержку среди местных жителей. Уверена, новый объект будет востребован керкинской молодежью", - отметила и.о. начальника отдела физической культуры и спорта администрации МР "Сосногорск" Ирина Никитина.

Юные жители поселка достоинства новой спортивной площадки уже оценили. Сразу же после открытия, объект облюбовала местная детвора.

"Для всех нас это просто отличный подарок. Сейчас лето, много свободного времени, хочется чем-нибудь его занять. Спорт это лучший выбор. Ну, и потом, конечно же, осенью, после школы обязательно будем сюда приходить", - поделились юные жители поселка Керки.

Спортивная площадка в поселке Керки - не единственный подобный объект, открытие которого запланировано на это лето. Такая же площадка в рамках "народных проектов" появится и в поселке Поляна.