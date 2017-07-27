Сыктывкарский суд приступил к рассмотрению еще одного уголовного дела Романа Зенищева

27 июля 2017 года, 14:27 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Сыктывкарский горсуд приступил к рассмотрению еще одного уголовного дела Романа Зенищева, передает корреспондент "Комиинформа".

Экс-мэра обвиняют в получении крупной взятки. Вину в совершении преступления экс-градоначальник не признает.

Органом предварительного следствия бывший мэр Сыктывкара обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ, то есть в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, в 2006 году Зенищев договорился с группой коммерсантов о том, что за ежемесячное денежное вознаграждение он будет создавать благоприятные условия для работы подконтрольных им предприятий, осуществлявших пассажирские перевозки в Сыктывкаре.

Впоследствии градоначальник, используя свое должностное положение, способствовал победе этих организаций в открытых конкурсах, проводимых администрацией города в 2007 и 2009 годах. После этого с ними были заключены договоры на транспортное обслуживание пассажиров по муниципальным регулярным автобусным маршрутам.

За эти действия чиновник получил от взяткодателей денежные средства на сумму свыше 3,7 миллиона рублей. Помимо этого, он приобрел у них несколько частных предприятий, работавших в жилищно-коммунальной сфере, оформив доли в уставном капитале предприятий на подконтрольных себе лиц. При осуществлении этой "сделки" Зенищев в счет вознаграждения за совершение вышеуказанных действий получил имущественную выгоду в виде скидки на сумму 10 млн рублей.

Напомним, что сейчас Р.Зенищев отбывает наказание по приговору Сыктывкарского городского суда от 18 июля 2016 года, в соответствии с которым он осужден по п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 1,1 миллион рублей и с лишением права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе сроком на 3 года.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: суд, преступность, коррупция, зенищев
  Рубрика: Право
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