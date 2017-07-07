Утверждено обвинительное заключение по новому уголовному делу в отношении Романа Зенищева

Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации г. Сыктывкара Романа Зенищева. Органом предварительного следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), то есть в получении взятки в крупном размере, сообщает прокуратура Коми.

По версии следствия, в 2006 году Зенищев договорился с группой коммерсантов о том, что за ежемесячное денежное вознаграждение он будет создавать благоприятные условия для работы подконтрольных им предприятий, осуществлявших пассажирские перевозки в Сыктывкаре.

Впоследствии градоначальник, используя свое должностное положение, способствовал победе этих организаций в открытых конкурсах, проводимых администрацией города в 2007 и 2009 годах. После этого с ними были заключены договоры на транспортное обслуживание пассажиров по муниципальным регулярным автобусным маршрутам.

За эти действия чиновник получил от взяткодателей денежные средства на сумму свыше 3,7 миллиона рублей. Помимо этого, он приобрел у них несколько частных предприятий, работавших в жилищно-коммунальной сфере, оформив доли в уставном капитале предприятий на подконтрольных себе лиц. При осуществлении этой "сделки" Зенищев в счет вознаграждения за совершение вышеуказанных действий получил имущественную выгоду в виде скидки на сумму 10 млн рублей.

Вину в совершении преступления экс-градоначальник не признал. После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело для рассмотрения по существу будет направлено в Сыктывкарский городской суд.

В настоящее время Зенищев отбывает наказание по приговору Сыктывкарского городского суда от 18 июля 2016 года, в соответствии с которым он осужден по п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 1,1 миллион рублей и с лишением права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе сроком на 3 года.