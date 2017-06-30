В Коми завершено расследование очередного уголовного дела в отношении Романа Зенищева

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Романа Зенищева, обвиняемого в получении взятки в крупном размере (п."г" ч.4 ст.290 УК РФ), сообщает СУ СКР по Коми.

По данным следствия, в 2006 году между Зенищевым и обратившейся к нему группой лиц была достигнута договоренность о том, что взяткодатели ежемесячно передают Зенищеву, являющемуся должностным лицом, определенную сумму денег в качестве взятки, а Зенищев за это обеспечивает им создание комфортных условий для максимального извлечения прибыли при осуществлении пассажирских переводок транспортными предприятиями, которые были подконтрольны взяткодателям, в границах Сыктывкара.

В частности, Зенищев, используя в силу своей должности административный ресурс, способствовал победе подконтрольных взяткодателям транспортных организаций в открытых конкурсах, в результате чего с последними были заключены договоры на транспортное обслуживание пассажиров по муниципальным регулярным автобусным маршрутам.

Также за действия в интересах взяткодателей Зенищев получил имущественную выгоду в виде существенной скидки при приобретении частных предприятий, работавших в жилищно-коммунальной сфере, доли в уставном капитале которых были оформлены на подконтрольных Зенищеву лиц.

Всего в период с 2007 года по 2011 год Зенищев получил от взяткодателей в качестве денежного вознаграждения более 3,7 миллионов рублей наличными, а также выгоду имущественного характера на сумму 10 миллионов рублей.

В ходе следствия фигурант не признал вину по предъявленному обвинению. Между тем, следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что ранее приговором суда Зенищев признан виновным в совершении ряда коррупционных преступлений и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,1 миллион рублей, а также лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года.