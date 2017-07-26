На фестивале воздухоплавания "Живой воздух" в селе Ыб организуют планткроссинг

Фестиваль воздухоплавания "Живой воздух" будет посвящен не только воздушной стихии, но и земле. Организаторы предложат посетителям планткроссинг. По сути, это тот же буккроссинг. Только меняться будут не книгами, а комнатными и уличными растениями и саженцами.

Координатор фестиваля Наталья Паутова рассказала, что идея планткроссинга появилась у них еще три года назад: чтобы саженцы, оставшиеся после посадок, не пропадали. Жители села Ыб давно мечтали обменяться с кем-нибудь растениями, ведь меняться друг с другом не имеет особого смысла: все знают, что у кого растет. И вот подвернулся такой повод: фестиваль "Живой воздух" соберет много людей, каждый из которых может привезти что-то из своего огорода или просто бесплатно взять саженец. Тем более что август – подходящий месяц для посадок.

"У меня самой 18 сортов клубники есть, не выбрасывать же. Покупала за миллион, отдам бесплатно. Всегда рада нанести удар по жадным сельскохозяйственным корпорациям", - шутит Н.Паутова.

Участники планткроссинга расположатся в секторе, где будет проходить торговля сувенирами и продовольственными продуктами.

Напомним, фестиваль "Живой воздух" состоится 19-20 августа. Его участниками будут пилоты величественных аэростатов и любители летательных аппаратов поменьше - коптеров, дронов, воздушных змеев.

Соревнования среди пилотов из Альметьевска, Кирова, Москвы, Нижнего Новгорода, Переславля-Залесского, Сыктывкара, Тамбова, Йошкар-Олы, свободные полеты ранним утром, световое шоу ночью – в дни празднования 96-летия Республики Коми ее жители впервые увидят сразу десять аэростатов на живописных просторах села Ыб.

В воздух поднимется не только старая добрая классика, в том числе – воздушные змеи, сделанные тут же на мастер-классах от благотворительного фонда "Сила Добра". Новые технологии в небе фестиваля – это беспилотные летательные аппараты - коптеры и дроны, которые неделей раньше дружно встанут на крыло на "Коптерфесте" в Сыктывкаре.

Программа фестиваля рассчитана и на "жаворонков", и на "сов". Утренние свободные полеты аэростатов над селом Ыб и окрестностями будут начинаться в 6 утра, днем гостей ожидают культурно-развлекательные мероприятия, экскурсии, мастер-классы, а завершит оба фестивальных дня грандиозное световое шоу в ночном небе.

***Организаторы фестиваля – Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Финно-угорский этнопарк, Федерация воздухоплавания Республики Коми при поддержке главы и правительства Республики Коми.

***Информационные партнеры: агентства "Комиинформ", "КомиОнлайн", телеканал "Юрган", радио "Европа Плюс Коми", газеты "Республика", "Источник новостей", "Наша жизнь", "Панорама столицы", "Трибуна", "ПроГород", а также "Издательский дом Коми.