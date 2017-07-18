Над Финно-Угорском этнопарком поднимутся воздушные шары

В дни празднования 96-летия Республики Коми в Финно-Угорском этнопарке пройдет Межрегиональный фестиваль воздухоплавания "Живой воздух". Ожидается, что в небо над селом Ыб поднимутся десять аэростатов.

Как рассказал "Комиинформу" президент Федерации воздухоплавания РК Павел Холод, заезд участников на место проведения фестиваля намечен на 18 августа. Само шоу начнется на следующий день и продлится два дня. Зрители смогут не только полюбоваться на парящие в небе аэростаты. В программе утренних полетов предусмотрена специальная опция для гостей фестиваля. Желающие смогут подняться на привязанном к земле воздушном шаре на высоту до 50 метров.

Вечерняя программа обещает быть красочной. Зрителям покажут так называемое свечение. Все десять аэростатов поднимутся в воздух и будут в определенной последовательности включать бесшумную горелку. Организаторы обещают, что зрелище огромных загорающихся в небе лампочек будет выглядеть эффектно.

Подобный фестиваль будет проходить в Коми впервые. Поэтому его с нетерпением ждет П.Холод. Кстати, сам он накануне вернулся с Международного фестиваля воздухоплавания "Золотое кольцо России", проходившего в Переславле-Залесском. Там он занял первое место и получил из рук мэра орден Александра Невского – традиционную награду для пилотов-мастеров воздухоплавательного спорта.