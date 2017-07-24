Бизнес на рынке дикоросов должен стать в Коми более цивилизованным.

Об этом заявил заместитель председателя Правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев по итогам рабочей поездки в Усть-Куломский район.

По словам Анатолия Князева, заготовка и первичная переработка дикоросов – одно из наиболее перспективных направлений для Усть-Куломского района и республики в целом.

В доказательство тому – бизнес Александра Паршукова из поселка Тимшер. Он заготавливает около 500 тонн дикоросов в год, его годовой оборот составляет порядка 64 млн. рублей. Ягоды и грибы предприниматель закупает у местного населения, а затем поставляет в один из крупных российских холдингов.

"Наши дикоросы востребованы не только в России, но и за границей. Эта ниша в республике еще толком не развита, но у нее есть огромный потенциал. Мало того, что это экономически эффективный бизнес, это бизнес еще и социально направленный. Он дает селянам рабочие места и возможность сельским семьям заработать за сезон приличные деньги. Этот бизнес должен стать в республике более цивилизованным. Я поручил специалистам министерства определить точки развития данного направления и разработать специальную подпрограмму. Мы будем поддерживать фермеров, которые заняты заготовкой и первичной переработкой дикоросов", - заключил заместитель председателя Правительства.

В планах Минсельхоза Коми – объединять заготовителей дикоросов в потребительские кооперативы, с помощью которых они смогут наладить первичную переработку грибов и ягод, предпродажную подготовку, сортировку, охлаждение. Решая все эти задачи сообща, заготовители дикоросов смогут свести к минимуму потери грибов и ягод во время хранения и транспортировки.