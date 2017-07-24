Анатолий Князев посетил начинающего фермера, получившего в прошлом году грант более миллиона рублей

24 июля 2017 года, 18:30 | Усть-Куломский
Фото Минсельхоза Коми

Заместитель председателя Правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев посетил начинающего фермера Николая Паршукова в поселке Тимшер. В прошлом году он получил грант 1,1 миллиона рублей. Средства пошли на приобретение трактора.

"Мы не даем гранты просто так. Перед тем, как принять решение о предоставлении государственной поддержки, члены комиссии лично беседуют с каждым фермером. На собеседовании с Николаем я сразу понял, что он реально работает, у него есть стремление развиваться, поднимать сельскохозяйственное производство в своем поселке. Посетив хозяйство, я убедился в его состоятельности. У семьи Паршуковых все впереди. Их задача – выйти на новый уровень и начать строительство фермы на 50 голов крупного рогатого скота. Также семья может претендовать на социальную выплату для строительства индивидуального жилого дома", - прокомментировал Анатолий Князев.

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Николай Паршуков зарегистрировал фермерское хозяйство в 2015 году, через год получил грант. Совместно с супругой занимаются фермерством и воспитанием троих детей. Семья содержит 10 голов крупного рогатого скота, в том числе 4 коровы. Также в их хозяйстве есть две козы, 27 голов птицы, 20 кроликов.

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Фермерское хозяйство Паршуковых также несет социальную нагрузку. Николай оказывает услуги по расчистке дорог, заготовке кормов, вспашке. Кроме того, фермеры продают местному населению молочную продукцию по приемлемым ценам.

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***В Усть-Куломском районе зарегистрировано 35 фермерских хозяйств, 30 из них получают государственную поддержку. С 2012 года - начала действия программы по поддержке начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм - гранты получили 4 начинающих фермера и 3 семейных фермы. В 2017 году поддержку получили два начинающих фермера КФХ Черкасов В.А. – 800 тысяч рублей на приобретение трактора и КФХ Тарабукин Д.Р. – 300 тысяч рублей на постройку для содержания сельскохозяйственных животных.

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Комиинформ
  Рубрика: Экономика
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