Анатолий Князев посетил начинающего фермера, получившего в прошлом году грант более миллиона рублей

Заместитель председателя Правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев посетил начинающего фермера Николая Паршукова в поселке Тимшер. В прошлом году он получил грант 1,1 миллиона рублей. Средства пошли на приобретение трактора.

"Мы не даем гранты просто так. Перед тем, как принять решение о предоставлении государственной поддержки, члены комиссии лично беседуют с каждым фермером. На собеседовании с Николаем я сразу понял, что он реально работает, у него есть стремление развиваться, поднимать сельскохозяйственное производство в своем поселке. Посетив хозяйство, я убедился в его состоятельности. У семьи Паршуковых все впереди. Их задача – выйти на новый уровень и начать строительство фермы на 50 голов крупного рогатого скота. Также семья может претендовать на социальную выплату для строительства индивидуального жилого дома", - прокомментировал Анатолий Князев.

Николай Паршуков зарегистрировал фермерское хозяйство в 2015 году, через год получил грант. Совместно с супругой занимаются фермерством и воспитанием троих детей. Семья содержит 10 голов крупного рогатого скота, в том числе 4 коровы. Также в их хозяйстве есть две козы, 27 голов птицы, 20 кроликов.

Фермерское хозяйство Паршуковых также несет социальную нагрузку. Николай оказывает услуги по расчистке дорог, заготовке кормов, вспашке. Кроме того, фермеры продают местному населению молочную продукцию по приемлемым ценам.

***В Усть-Куломском районе зарегистрировано 35 фермерских хозяйств, 30 из них получают государственную поддержку. С 2012 года - начала действия программы по поддержке начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм - гранты получили 4 начинающих фермера и 3 семейных фермы. В 2017 году поддержку получили два начинающих фермера КФХ Черкасов В.А. – 800 тысяч рублей на приобретение трактора и КФХ Тарабукин Д.Р. – 300 тысяч рублей на постройку для содержания сельскохозяйственных животных.