Рейтинг регионов России с самыми низкими ценами на бензин возглавила Чечня. По данным Росстата, на 10 июля этого года литр топлива там стоил 35 рублей 36 копеек.

После Чечни в ТОП-5 регионов России с самыми низкими ценами на бензин вошли Кемеровская область (36 рублей 33 копеек за литр), Калужская область (36 рублей 36 копеек), Омская область (36 рублей 45 копеек) и Республика Хакасия (36 рублей 48 копеек).

По данным Росстата, самое дорогое топливо на Чукотке – 53 рубля 12 копеек за литр, в Якутии – 49 рублей 11 копеек, а также в Магадане – 45 рублей 81 копейка.

По Северо-Западу самый дорогой бензин - в Нарьян-Маре - 41 рубль 56 копеек, за ним следует Мурманск - 39 рублей 87 копеек и Калининград - 39 рублей 81 копейка. Самые низкие цены на топливо среди регионов СЗФО - в Ленинградской области (37 рублей 20 копеек), Петрозаводск (37 рублей 28 копеек) и Архангельск (37 рублей 68 копеек).

В столице Коми литр бензина стоит 38 рублей 07 копеек.

С начала июля на заправках бензин марки АИ-92 дорожал дважды. В период с 11 по 8 июля цена на 92-ой бензин в общей сложности выросла на 50 копеек и составила 37,54 рубля.