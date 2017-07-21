По Северо-Западу самый дорогой бензин - в Нарьян-Маре

|
|
|
Бензин
автомо-бильный
|
В том числе
|
Дизельное топливо
|
марки А-76
(АИ-80)
|
марки АИ-92 (АИ-93
и т.п.)
|
марки
АИ-95
и выше
|
Российская Федерация
|
38,09
|
34,35
|
37,01
|
40,04
|
38,03
|
Центральный
федеральный округ
|
38,09
|
33,50
|
36,87
|
40,23
|
37,47
|
Белгород
|
37,68
|
...
|
36,96
|
39,89
|
37,05
|
Брянск
|
37,39
|
...
|
36,27
|
39,27
|
37,13
|
Владимир
|
37,71
|
...
|
36,68
|
39,51
|
37,84
|
Воронеж
|
38,97
|
...
|
37,87
|
40,84
|
37,10
|
Иваново
|
36,45
|
...
|
35,80
|
37,55
|
36,10
|
Калуга
|
36,36
|
33,50
|
35,29
|
38,19
|
36,18
|
Кострома
|
37,18
|
...
|
36,38
|
38,38
|
37,58
|
Курск
|
38,12
|
...
|
37,06
|
40,06
|
36,46
|
Липецк
|
38,23
|
...
|
37,17
|
39,92
|
37,01
|
Московская область
|
37,59
|
33,50
|
36,34
|
40,39
|
37,22
|
Орел
|
37,69
|
...
|
36,60
|
39,48
|
36,53
|
Рязань
|
37,63
|
...
|
36,43
|
39,10
|
36,74
|
Смоленск
|
38,48
|
...
|
37,34
|
40,62
|
37,92
|
Тамбов
|
38,03
|
...
|
37,08
|
39,81
|
36,14
|
Тверь
|
38,72
|
...
|
37,35
|
40,58
|
38,29
|
Тула
|
37,69
|
...
|
36,87
|
39,87
|
37,55
|
Ярославль
|
36,46
|
...
|
35,63
|
37,81
|
37,02
|
Москва
|
39,15
|
...
|
37,58
|
40,68
|
38,19
|
Северо-Западный
федеральный округ
|
38,38
|
34,89
|
37,12
|
40,29
|
39,16
|
Петрозаводск
|
37,28
|
34,50
|
35,94
|
39,50
|
38,73
|
Сыктывкар
|
38,07
|
...
|
37,45
|
39,06
|
40,21
|
Архангельск
|
37,68
|
...
|
36,58
|
40,18
|
38,83
|
Нарьян-Мар
|
41,56
|
...
|
40,99
|
44,02
|
45,45
|
Вологда
|
38,43
|
...
|
37,59
|
39,81
|
39,57
|
Калининград
|
39,81
|
...
|
38,99
|
41,17
|
38,81
|
Ленинградская область
|
37,20
|
34,45
|
36,08
|
39,13
|
38,02
|
Мурманск
|
39,87
|
...
|
38,50
|
42,07
|
42,36
|
Великий Новгород
|
38,15
|
36,45
|
36,37
|
39,96
|
38,14
|
Псков
|
38,17
|
...
|
36,72
|
40,77
|
38,55
|
Санкт-Петербург
|
39,05
|
...
|
37,12
|
40,38
|
38,61
|
Южный
федеральный округ
|
39,52
|
...
|
38,30
|
41,52
|
37,66
|
Майкоп
|
40,24
|
...
|
39,01
|
42,27
|
37,54
|
Элиста
|
39,22
|
...
|
37,84
|
40,64
|
37,54
|
Симферополь
|
41,79
|
...
|
40,09
|
44,65
|
39,93
|
Краснодар
|
39,57
|
...
|
38,58
|
41,58
|
37,67
|
Астрахань
|
38,83
|
...
|
37,86
|
40,99
|
37,16
|
Волгоград
|
38,84
|
...
|
37,68
|
40,84
|
37,57
|
Ростов-на-Дону
|
39,17
|
...
|
37,95
|
41,45
|
36,84
|
Севастополь
|
40,86
|
...
|
39,68
|
42,34
|
39,17
|
Северо-Кавказский
федеральный округ
|
38,88
|
...
|
37,75
|
40,56
|
35,37
|
Махачкала
|
38,58
|
...
|
37,83
|
39,83
|
34,98
|
Назрань
|
37,21
|
...
|
36,00
|
37,92
|
30,60
|
Нальчик
|
40,07
|
...
|
38,68
|
41,73
|
37,64
|
Черкесск
|
39,80
|
...
|
38,58
|
41,60
|
37,51
|
Владикавказ
|
37,46
|
...
|
36,77
|
38,72
|
35,69
|
Грозный
|
35,36
|
...
|
34,28
|
37,35
|
31,12
|
Ставрополь
|
40,05
|
...
|
38,89
|
41,84
|
37,78
|
Приволжский
федеральный округ
|
37,73
|
34,36
|
36,64
|
39,67
|
37,56
|
Уфа
|
37,06
|
34,30
|
36,30
|
39,33
|
38,28
|
Йошкар-Ола
|
37,86
|
34,50
|
36,76
|
39,80
|
37,58
|
Саранск
|
37,39
|
34,49
|
36,22
|
39,36
|
37,63
|
Казань
|
37,48
|
34,10
|
36,40
|
39,40
|
36,88
|
Ижевск
|
37,96
|
...
|
36,93
|
39,65
|
38,65
|
Чебоксары
|
37,78
|
34,50
|
36,56
|
39,78
|
37,01
|
Пермь
|
38,14
|
...
|
36,95
|
39,98
|
38,71
|
Киров
|
38,16
|
35,50
|
37,40
|
39,84
|
38,91
|
Нижний Новгород
|
37,71
|
...
|
36,69
|
39,61
|
38,03
|
Оренбург
|
37,61
|
35,18
|
36,41
|
39,66
|
38,64
|
Пенза
|
37,31
|
31,87
|
36,25
|
39,31
|
35,98
|
Самара
|
38,10
|
...
|
36,79
|
39,89
|
36,70
|
Саратов
|
38,02
|
34,20
|
37,07
|
40,11
|
36,71
|
Ульяновск
|
37,77
|
34,50
|
36,68
|
39,69
|
36,23
|
Уральский
федеральный округ
|
37,05
|
32,69
|
36,01
|
38,76
|
38,65
|
Курган
|
36,80
|
...
|
35,87
|
38,32
|
36,65
|
Екатеринбург
|
37,02
|
...
|
36,07
|
38,65
|
38,67
|
Тюмень
|
36,91
|
32,27
|
35,88
|
38,84
|
38,80
|
Ханты-Мансийск
|
39,15
|
35,00
|
38,27
|
40,61
|
42,65
|
Салехард
|
38,95
|
...
|
38,30
|
40,05
|
41,15
|
Челябинск
|
36,86
|
...
|
35,72
|
38,66
|
37,90
|
Сибирский
федеральный округ
|
36,89
|
31,60
|
36,06
|
38,55
|
37,83
|
Горно-Алтайск
|
36,33
|
27,31
|
35,03
|
38,74
|
36,25
|
Улан-Удэ
|
37,34
|
...
|
36,55
|
38,65
|
38,23
|
Кызыл
|
37,82
|
...
|
37,18
|
38,90
|
37,93
|
Абакан
|
36,48
|
32,00
|
35,83
|
37,70
|
37,70
|
Барнаул
|
36,63
|
...
|
35,86
|
37,91
|
36,89
|
Чита
|
38,82
|
34,75
|
38,01
|
40,30
|
40,28
|
Красноярск
|
36,84
|
...
|
36,05
|
38,75
|
38,17
|
Иркутск
|
38,53
|
...
|
37,90
|
39,53
|
39,30
|
Кемерово
|
36,33
|
31,37
|
35,48
|
37,89
|
36,43
|
Новосибирск
|
36,75
|
29,75
|
35,60
|
38,72
|
38,32
|
Омск
|
36,45
|
32,50
|
35,60
|
38,84
|
36,42
|
Томск
|
36,56
|
...
|
35,74
|
37,78
|
37,88
|
Дальневосточный
федеральный округ
|
40,58
|
35,35
|
40,22
|
42,57
|
42,04
|
Якутск
|
49,11
|
35,09
|
49,04
|
49,97
|
50,11
|
Петропавловск-Камчатский
|
45,19
|
41,27
|
44,67
|
47,31
|
46,57
|
Владивосток
|
39,95
|
...
|
39,25
|
41,07
|
40,59
|
Хабаровск
|
38,08
|
34,32
|
38,33
|
40,54
|
39,47
|
Благовещенск
|
38,36
|
35,45
|
38,56
|
40,68
|
40,21
|
Магадан
|
45,81
|
...
|
45,02
|
48,06
|
45,79
|
Южно-Сахалинск
|
43,42
|
38,50
|
42,04
|
45,89
|
44,67
|
Биробиджан
|
39,16
|
33,93
|
38,39
|
40,63
|
40,01
|
Анадырь
|
53,12
|
50,00
|
51,50
|
56,00
|
51,50
|
1) В Республике Ингушетия регистрация цен на бензин автомобильный и дизельное топливо осуществляется в г.Назрань.