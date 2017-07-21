По Северо-Западу самый дорогой бензин - в Нарьян-Маре

21 июля 2017 года, 10:55 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Рейтинг регионов России с самыми низкими ценами на бензин возглавила Чечня. По данным Росстата, на 10 июля этого года литр топлива там стоил 35 рублей 36 копеек.

После Чечни в ТОП-5 регионов России с самыми низкими ценами на бензин вошли Кемеровская область (36 рублей 33 копеек за литр), Калужская область (36 рублей 36 копеек), Омская область (36 рублей 45 копеек) и Республика Хакасия (36 рублей 48 копеек).

По данным Росстата, самое дорогое топливо на Чукотке – 53 рубля 12 копеек за литр, в Якутии – 49 рублей 11 копеек, а также в Магадане – 45 рублей 81 копейка.

По Северо-Западу самый дорогой бензин - в Нарьян-Маре - 41 рубль 56 копеек, за ним следует Мурманск - 39 рублей 87 копеек и Калининград - 39 рублей 81 копейка. Самые низкие цены на топливо среди регионов СЗФО - в Ленинградской области (37 рублей 20 копеек), Петрозаводск (37 рублей 28 копеек) и Архангельск (37 рублей 68 копеек).

В столице Коми литр бензина стоит 38 рублей 07 копеек.

С начала июля на заправках бензин марки АИ-92 дорожал дважды. В период с 11 по 8 июля цена на 92-ой бензин в общей сложности выросла на 50 копеек и составила 37,54 рубля.

Средние потребительские цены на бензин автомобильный
и дизельное топливо по центрам субъектов Российской Федерации1)
на 10 июля 2017 года

рублей за литр

Бензин
автомо-бильный

В том числе

Дизельное топливо

марки А-76
(АИ-80)

марки АИ-92 (АИ-93
и т.п.)

марки
АИ-95
и выше

Российская Федерация

38,09

34,35

37,01

40,04

38,03

Центральный
федеральный округ

38,09

33,50

36,87

40,23

37,47

Белгород

37,68

...

36,96

39,89

37,05

Брянск

37,39

...

36,27

39,27

37,13

Владимир

37,71

...

36,68

39,51

37,84

Воронеж

38,97

...

37,87

40,84

37,10

Иваново

36,45

...

35,80

37,55

36,10

Калуга

36,36

33,50

35,29

38,19

36,18

Кострома

37,18

...

36,38

38,38

37,58

Курск

38,12

...

37,06

40,06

36,46

Липецк

38,23

...

37,17

39,92

37,01

Московская область

37,59

33,50

36,34

40,39

37,22

Орел

37,69

...

36,60

39,48

36,53

Рязань

37,63

...

36,43

39,10

36,74

Смоленск

38,48

...

37,34

40,62

37,92

Тамбов

38,03

...

37,08

39,81

36,14

Тверь

38,72

...

37,35

40,58

38,29

Тула

37,69

...

36,87

39,87

37,55

Ярославль

36,46

...

35,63

37,81

37,02

Москва

39,15

...

37,58

40,68

38,19

Северо-Западный
федеральный округ

38,38

34,89

37,12

40,29

39,16

Петрозаводск

37,28

34,50

35,94

39,50

38,73

Сыктывкар

38,07

...

37,45

39,06

40,21

Архангельск

37,68

...

36,58

40,18

38,83

Нарьян-Мар

41,56

...

40,99

44,02

45,45

Вологда

38,43

...

37,59

39,81

39,57

Калининград

39,81

...

38,99

41,17

38,81

Ленинградская область

37,20

34,45

36,08

39,13

38,02

Мурманск

39,87

...

38,50

42,07

42,36

Великий Новгород

38,15

36,45

36,37

39,96

38,14

Псков

38,17

...

36,72

40,77

38,55

Санкт-Петербург

39,05

...

37,12

40,38

38,61

Южный
федеральный округ

39,52

...

38,30

41,52

37,66

Майкоп

40,24

...

39,01

42,27

37,54

Элиста

39,22

...

37,84

40,64

37,54

Симферополь

41,79

...

40,09

44,65

39,93

Краснодар

39,57

...

38,58

41,58

37,67

Астрахань

38,83

...

37,86

40,99

37,16

Волгоград

38,84

...

37,68

40,84

37,57

Ростов-на-Дону

39,17

...

37,95

41,45

36,84

Севастополь

40,86

...

39,68

42,34

39,17

Северо-Кавказский
федеральный округ

38,88

...

37,75

40,56

35,37

Махачкала

38,58

...

37,83

39,83

34,98

Назрань

37,21

...

36,00

37,92

30,60

Нальчик

40,07

...

38,68

41,73

37,64

Черкесск

39,80

...

38,58

41,60

37,51

Владикавказ

37,46

...

36,77

38,72

35,69

Грозный

35,36

...

34,28

37,35

31,12

Ставрополь

40,05

...

38,89

41,84

37,78

Приволжский
федеральный округ

37,73

34,36

36,64

39,67

37,56

Уфа

37,06

34,30

36,30

39,33

38,28

Йошкар-Ола

37,86

34,50

36,76

39,80

37,58

Саранск

37,39

34,49

36,22

39,36

37,63

Казань

37,48

34,10

36,40

39,40

36,88

Ижевск

37,96

...

36,93

39,65

38,65

Чебоксары

37,78

34,50

36,56

39,78

37,01

Пермь

38,14

...

36,95

39,98

38,71

Киров

38,16

35,50

37,40

39,84

38,91

Нижний Новгород

37,71

...

36,69

39,61

38,03

Оренбург

37,61

35,18

36,41

39,66

38,64

Пенза

37,31

31,87

36,25

39,31

35,98

Самара

38,10

...

36,79

39,89

36,70

Саратов

38,02

34,20

37,07

40,11

36,71

Ульяновск

37,77

34,50

36,68

39,69

36,23

Уральский
федеральный округ

37,05

32,69

36,01

38,76

38,65

Курган

36,80

...

35,87

38,32

36,65

Екатеринбург

37,02

...

36,07

38,65

38,67

Тюмень

36,91

32,27

35,88

38,84

38,80

Ханты-Мансийск

39,15

35,00

38,27

40,61

42,65

Салехард

38,95

...

38,30

40,05

41,15

Челябинск

36,86

...

35,72

38,66

37,90

Сибирский
федеральный округ

36,89

31,60

36,06

38,55

37,83

Горно-Алтайск

36,33

27,31

35,03

38,74

36,25

Улан-Удэ

37,34

...

36,55

38,65

38,23

Кызыл

37,82

...

37,18

38,90

37,93

Абакан

36,48

32,00

35,83

37,70

37,70

Барнаул

36,63

...

35,86

37,91

36,89

Чита

38,82

34,75

38,01

40,30

40,28

Красноярск

36,84

...

36,05

38,75

38,17

Иркутск

38,53

...

37,90

39,53

39,30

Кемерово

36,33

31,37

35,48

37,89

36,43

Новосибирск

36,75

29,75

35,60

38,72

38,32

Омск

36,45

32,50

35,60

38,84

36,42

Томск

36,56

...

35,74

37,78

37,88

Дальневосточный
федеральный округ

40,58

35,35

40,22

42,57

42,04

Якутск

49,11

35,09

49,04

49,97

50,11

Петропавловск-Камчатский

45,19

41,27

44,67

47,31

46,57

Владивосток

39,95

...

39,25

41,07

40,59

Хабаровск

38,08

34,32

38,33

40,54

39,47

Благовещенск

38,36

35,45

38,56

40,68

40,21

Магадан

45,81

...

45,02

48,06

45,79

Южно-Сахалинск

43,42

38,50

42,04

45,89

44,67

Биробиджан

39,16

33,93

38,39

40,63

40,01

Анадырь

53,12

50,00

51,50

56,00

51,50

1) В Республике Ингушетия регистрация цен на бензин автомобильный и дизельное топливо осуществляется в г.Назрань.
Ольга Белова
  Ключевые слова: бензин
  Рубрика: Экономика
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