В Коми снова подорожал бензин марки АИ-92

В Коми с начала июля второй раз подорожал бензин марки АИ-92. На этот раз рост составил 10 копеек.

Напомним, в период с 11 июня по 8 июля на заправках ООО "ЛУКОЙЛ Северо-Запад-нефтепродукт" цена на 92-ой бензин в общей сложности выросла на 50 копеек и составила 37,54 рубля.

Также в начале июля привычный автомобилистам бензин марки АИ-98 был заменен новым продуктом - АИ-100 по цене 44,74 рубля. 98-ой бензин снят с производства и продаваться в регионе больше не будет.

Цены на другие виды топлива на лукойловских заправках не изменились: АИ-95 по-прежнему продается за 39,14 руб., литр дизтоплива "ЭКТО" стоит 40,30 руб., литр дизтоплива марки "Евро ДТ-Е-К5" можно приобрести за 40 рублей.

Цена на АИ-92 с сегодняшнего дня также вырастет и на заправках ИП Бухариной (бывший ООО "Пилот"). Литр 92-го бензина вырастет на 20 копеек и будет стоить 37,40 рубля. Стоимость АИ-95 сохранилась на отметке 39 руб., дизельного топлива – 39,90 руб.

Компания "2000" цены на топливо не изменила. АИ-92 стоит 36.55 руб., АИ-95 - 38,25 руб., дизтопливо - 39,30 руб.

Последний раз цены на 92-ой бензин поднимались в начале июля.