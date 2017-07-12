В Коми снова подорожал бензин марки АИ-92

12 июля 2017 года, 12:15 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Коми с начала июля второй раз подорожал бензин марки АИ-92. На этот раз рост составил 10 копеек.

Напомним, в период с 11 июня по 8 июля на заправках ООО "ЛУКОЙЛ Северо-Запад-нефтепродукт" цена на 92-ой бензин в общей сложности выросла на 50 копеек и составила 37,54 рубля.

Также в начале июля привычный автомобилистам бензин марки АИ-98 был заменен новым продуктом - АИ-100 по цене 44,74 рубля. 98-ой бензин снят с производства и продаваться в регионе больше не будет.

Цены на другие виды топлива на лукойловских заправках не изменились: АИ-95 по-прежнему продается за 39,14 руб., литр дизтоплива "ЭКТО" стоит 40,30 руб., литр дизтоплива марки "Евро ДТ-Е-К5" можно приобрести за 40 рублей.

Цена на АИ-92 с сегодняшнего дня также вырастет и на заправках ИП Бухариной (бывший ООО "Пилот"). Литр 92-го бензина вырастет на 20 копеек и будет стоить 37,40 рубля. Стоимость АИ-95 сохранилась на отметке 39 руб., дизельного топлива – 39,90 руб.

Компания "2000" цены на топливо не изменила. АИ-92 стоит 36.55 руб., АИ-95 - 38,25 руб., дизтопливо - 39,30 руб.

Последний раз цены на 92-ой бензин поднимались в начале июля.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: рост цен на бензин, АЗС
  Рубрика: Экономика
  • 3
  • 0
  • 7
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

15:42 11.07.2017
В Сыктывкаре изменены схемы движения ряда автобусных маршрутов
09:15 11.07.2017
Предприниматели Коми могут стать мобильнее
09:05 11.07.2017
В службу судебных приставов Коми с начала года поступило более 80 жалоб на коллекторов


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

12 июля

В этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение между советской и германской армиями.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus