Сто тысяч мальков хариуса справили "новоселье" в реке Ижма

12 июля в селе Усть-Ухта Сосногорского района состоялась торжественная церемония зарыбления реки Ижма, организованная ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". Река пополнилась сотней тысяч мальков хариуса.

Мероприятие превратилось в настоящий праздник, особенно для местной детворы. Для юных усть-ухтинцев была организована развлекательная программа, также почти ни один ребенок не отказал себе в удовольствии искупнуться в реке, благо погода в этот день выдалась по-настоящему летняя.

Все с нетерпением ждали прибытия контейнеров с мальками. Доставлять их в Усть-Ухту пришлось вертолетом, ведь выращены они были в Троицко-Печорском районе.

"Сегодня действительно очень важный день для меня лично и для всех нас, потому что мы даем новую жизнь нашей реке Ижма. Я надеюсь, что все мы любим природу. Поэтому давайте бережно к ней относиться, любить наш дом и нашу реку", - отметил первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Роман Полшведкин.

Акции по восстановлению биоресурсов северных рек в Республике Коми уже стали традиционными, причем в Сосногорском района подобное мероприятие был проведено уже не впервые.

"Наш долг – заботиться о своем доме, хранить его для будущих поколений. Отрадно, что в нашем регионе есть предприятия, которые не на словах, а на деле поступают именно так. Буквально через несколько минут, благодаря компании "ЛУКОЙЛ-Коми", в Ижму будет выпущено сто тысяч мальков. Особенно символично, что акцию мы проводим в Год экологии и в Год добрых дел. Сегодняшнее доброе дело не сиюминутно, его отголоски почувствуют и наши потомки", - подчеркнул руководитель администрации МР "Сосногорск" Виктор Шомесов.

Мероприятия по зарыблению рек Коми ресурсодобывающая компания проводит с 2007 года. За это время было выпущено более 1 миллиона 200 тысяч мальков сига и хариуса.

"Очень здорово, что в этот замечательный день мы выпускаем сто тысяч мальков хариуса. Несомненно, нам нужно побольше таких положительных акций, ведь они учат нас любить и ценить природу. Особенно это касается подрастающего поколения", - обратился к усть-ухтинцам заместитель генерального директора по нефтешахтной добыче Общества "ЛУКОЙЛ-Коми" Владимир Митюшников.

В выпуске мальков в реку приняли участие не только экологи и почетные гости. Главными участниками действия стали юные усть-ухтинцы. Благодаря акции, каждый из них узнает что-то новое о родном крае, а также научится бережному отношению к ее природным богатствам, - отметили организаторы мероприятия.