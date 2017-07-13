Сыктывкарцы могут записать детей в лагерь "Юный динамовец"

13 июля 2017 года, 9:49 |
Фото "Вконтакте"

Менее чем через неделю в лагере "Юный Динамовец" стартует третья смена. Руководство лагеря сообщает, что в эту смену еще есть свободные места - чуть менее одной трети. При этом военно-патриотический лагерь предлагает отдыхающим широкую познавательную и развлекательную программу: бассейн, зоопарк, активные игры, экскурсии в правоохранительные органы и военные подразделения.

Лагерь с дневным пребыванием школьников создает хорошие условия для их полноценного отдыха и оздоровления. Смена длится 21 день, в ней могут одновременно отдохнуть до 70 детей в возрасте от 8 до 14 лет. Трехразовое питание для юных отдыхающих организовано на базе ресторана. Запланировано неоднократное посещение бассейна.

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В течение смены сотрудники лагеря работают в спортивно-оздоровительном, художественном, экологическом и военно-патриотическом направлениях. Для воспитанников предусмотрены пешеходные экскурсии, подвижные игры, спортивные соревнования. Помимо этого - концертно-развлекательные программы и викторины, экологические марафоны и конкурсы, выставки рисунков и поделок.

Самым необычным направлением в лагере остается военно-патриотическое. Детей ожидают практические занятия совместно с сотрудниками ГИБДД, экскурсии в войсковую и пожарную части, в музеи МВД и МЧС и даже показательные выступления полицейских-кинологов.

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Как показала практика, именно эти события становятся самыми запоминающимися для воспитанников. Так, например, накануне днем дети из второй смены посетили отделение полиции, где побывали в недоступных обывателю отделах, узнали о принципах видеонаблюдения в Сыктывкаре и о работе экспертов. Не меньше положительных эмоций вызвали и пожарно-спасательные игры.

Любимыми развлечениями остаются среди воспитанников также остаются посещение зоопарка, пейнтбол и лазертаг.

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Наталья Петрова
  Ключевые слова: Сыктывкар, родители, отдых, летний лагерь, дети
  Рубрика: Общество
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