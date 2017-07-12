"Юных динамовцев" познакомили с криминалистическим чемоданом

Воспитанники дневного лагеря "Юный динамовец" побывали сегодня в отделении полиции города Сыктывкар. Дети своими глазами увидели, что скрывают стены отделения и в чем заключается работа сотрудников полиции. Мероприятие приурочено к празднованию Дня образования милиции в Коми, в рамках этого события накануне дети также посетили кинологическую службу МВД.

Встретил воспитанников лагеря председатель общественного совета полиции Сергей Жеребцов, он рассказал, что ожидает юных визитеров в ходе экскурсии.

"Вы увидите, как работают эксперты и оперативные сотрудники, нам важно, чтобы вы понимали, как работает полиция, узнали, что город находится под надежным и круглосуточным контролем", - обратился он к аудитории.

Первым пунктом экскурсии стал Центр оперативного управления УМВД. Правоохранители рассказали ребятам об особенностях системы видеонаблюдения в Сыктывкаре и наглядно продемонстрировали возможности Центра.

Техническое оснащение системы видеофиксации города особенно поразило воспитанников детского лагеря. На их глазах сотрудник центра разворачивал камеры в разные стороны и многократно увеличивал изображение, так, например, детям удалось разглядеть водителя и номера автомобиля, стоящего в десятках метрах от точки съемки. Заместитель начальника дежурной части Андрей Беляев объяснил, для чего используются все эти камеры.

"Основная задача - это выявление правонарушений, их предотвращение и своевременная реакция. Сотрудник, который работает за пультом, следит за ситуацией,и при обнаружении противоправных действий передает сообщение дежурным", - отметил он.

Дети задали полицейскому массу вопросов и узнали также, что камеры работают в режиме онлайн, а некоторые из них временно отключены с целью проведения технического обслуживания. Кроме этого, они выяснили, что записи с камер не только транслируются, но и записываются.

Привлекла внимание юных гостей и программа отслеживания дежурных машин на компьютере сотрудника, который принимает звонки от граждан. На нескольких мониторах он видит и подробную карту города и перемещения полицейского транспорта, зафиксированные радаром, здесь же установлена рация для связи с коллегами на дежурстве.

После посещения Центра оперативного управления ребята получили возможность задать свои вопросы еще и исполняющему обязанности начальника отдела уголовного розыска УМВД Сыктывкара Анатолию Рыбко. Дети спрашивали об ответственности за мелкое воровство, о последствиях краж и хулиганства, о том, какие угощения и от кого стоит принимать, и даже о том, может ли несовершеннолетний обратиться в полицию с сигналом о правонарушении. А.Рыбко объяснил, что даже мелкие правонарушения могут оставить пятно в личном деле, и уверил, что полиция реагирует на любые заявления, в том числе и от юных граждан.

Он рассказал и о том, что в условиях современной жизни преступникам чаще всего не удается скрыться от правосудия. В любом случае, всегда остаются следы: записи с камер, ДНК, ворс с одежды и другие. Все эти улики исследуют эксперты-криминалисты. Об их работе поведала уже старший эксперт экспертно-криминалистического отдела Марина Выборова. Дети увидели, какими приборами пользуются эксперты-криминалисты и даже попробовали свои силы в проведении сравнительной экспертизы.

Основным элементом экскурсии стало знакомство с криминалистическим чемоданом. Его масса порядка десяти килограммов и солидное оснащение вызвали у публики живой интерес. Ребята увидели, как обнаруживаются различные следы и объекты, оставленные человеком, как и на что они копируются и изымаются. При этом проявили эрудированность, называя те или иные предметы и догадываясь для чего они служат. Так, например, им с точностью удалось установить назначение магнитной указки, которая обычно применяется для извлечения металлических предметов в труднодоступных местах.

В продолжение экскурсии "динамовцам" было предложено попробовать свои силы в снятии отпечатков магнитной кистью. Дети наносили специальный окрашивающий порошок на пластиковую бутылку и фиксировали готовый результат - отпечаток.

Завершилась встреча в актовом зале отделения, где юные визитеры поделились впечатлениями и сделали коллективные фото со своими экскурсоводами.