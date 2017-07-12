Сотрудники МЧС по Коми научили "юных динамовцев" надевать боевку, помогать пострадавшему и производить боевое развертывание

12 июля 2017 года, 15:43 | Сыктывкар
Фото пресс-службы МЧС по Коми

В Сыктывкаре на базе спортивного оздоровительного военно-патриотического лагеря "Юный динамовец" состоялись пожарно-спасательные игры. Организатор спортивного праздника – Главное управление МЧС России по Республике Коми.

Сотрудники управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Коми провели для второй смены "юных динамовцев" пожарную эстафету. В играх приняли участие 60 детей. Ребята разделились на команды, на каждом этапе выступали по 5 человек. Состав команд получился разный – в некоторых были только мальчики, где-то были и те, и другие, но тяжелее всего пришлось командам девочек, сообщает пресс-служба управления.

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Организаторы подготовили интересную, но непростую программу. Первым испытанием для мальчишек и девчонок стала транспортировка пострадавшего с помощью носилок. С линии старта пятеро участников команды, соревнуясь со своими друзьями, должны были как можно быстрее преодолеть 50 метровую дистанцию, транспортируя условного пострадавшего на носилках. Далее силовой конкурс. Участникам по команде необходимо было протащить связанные между собой автомобильные покрышки на расстоянии все тех же 50 метров.

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После передачи эстафеты – надевание на скорость боевой одежды пожарного. После того, как боевка была надета, ребятам надо было включиться в кислородный изолирующий противогаз КИП-8. На финише командам предстояло произвести настоящее боевое развертывание – проложить магистральную рукавную линию и струёй воды сбить мишень. Этот этап настолько понравился детям, что ребята начали обливать друг друга водой. В ходе прохождения всех этапов эстафеты ребята в каждой команде крепко сплотились, что неудивительно. Чтобы справиться со всеми заданиями, участникам нужно было действовать слаженно, правильно распределить обязанности. Стоит отметить, что команды девочек ничуть не уступали мальчишкам. По итогам всех этапов пожарной эстафеты особо отличившихся участников наградили грамотами от имени начальника Главного управления МЧС России по Коми.

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Хоть это и были соревнования, но по итогам эстафеты не было проигравших. Главным итогом стало то, что дети, побывав в роли настоящих пожарных, получили полезные знания и навыки, которые помогут им правильно сориентироваться в чрезвычайной ситуации.

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В течение всех летних каникул сотрудники Главного управления МЧС России по Коми проводят целый комплекс профилактических мероприятий в детских лагерях и на летних школьных площадках, организованных в республике. С детьми проводятся тренировки по безопасной эвакуации, пожарно-спасательные игры и эстафеты, а также "Дни открытых дверей" в пожарно-спасательных частях.

Комиинформ
  Ключевые слова: соревнования, дети
  Рубрика: Общество
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