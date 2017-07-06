Сыктывкарцы пытаются разобраться, законно ли отключение горячей воды в их домах

Жители четырех домов по ул. Ручейная в столице Коми написали обращение в республиканскую прокуратуру по факту отсутствия на протяжении полумесяца горячей воды, отключенной из-за долгов застройщика ООО "ИСК".

Как сообщили "Комиинформу" жильцы, коллективное обращение с подписями собственников квартир в домах по ул. Ручейная (Панева) № 7, 9, 10 и 12 направлено на имя прокурора Коми Сергея Бажутова. Горожане просят надзорное ведомство провести проверку на предмет законности отключения 20 июня горячей воды. Как уже сообщал "Комиинформ", долг по примерным подсчетам в размере двух миллионов рублей накоплен фирмой, построившей данные дома – ООО "ИСК" - перед газовиками за функционирование котельной, которая обеспечивает дома горячей водой. Со стороны владельцев жилья оплата по квитанциям производится вовремя.

В начале лета стало известно о том, что один из подрядчиков подал заявление в Арбитражный суд Коми на предмет инициирования процедуры банкротства "ИСК", поскольку финансовое состояние не позволяет компании вести хозяйственную и иную деятельность.

"В подвалах домов стоит вода, выкачивают ее за счет общедомовой электроэнергии. То есть оплата ляжет дополнительным бременем на собственников. Отвод воды не обеспечен. Помимо этого, мы просим прокуратуру помочь нам понять – кто теперь ввиду несостоятельности застройщика должен обеспечить благоустройство придомовых территорий. Дома сданы в конце минувшего года, однако строительный мусор так и не убран", - отметили "Комиинформу" жильцы и добавили, что финансовые сложности компании не должны влиять на качество жизни новоселов, в числе которых дети-сироты (квартиры для них приобретены на Ручейной администрацией муниципалитета).

В мэрии "Комиинформу" напомнили, что в конце минувшего года руководство "ИСК" брало на себя обязательства благоустроить территории весной, когда сойдет снег. Помимо так и не произведенных работ и накопленного долга перед газовиками, компания не справилась с выполнением взятых обязательств по строительству еще четырех домов (по Ручейной и по Нагорному проезду) на средства, собранные с 80 дольщиков. Благодаря Минстрою Коми в конце июня достигнута договоренность с РФЖС, который выразил готовность достроить незавершенные объекты. Дольщики согласились на смену застройщика.

"Что касается заселенных домов на Ручейной, мы прорабатываем оптимальные варианты, чтобы как можно быстрее было обеспечено возобновление подачи горячей воды и дворовое благоустройство", - сообщили "Комиинформу" в Минстрое.

Старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова, в свою очередь, отметила "Комиинформу", что поскольку обращение по данной теме является первичным, оно будет перенаправлено в прокуратуру Сыктывкара с поручением провести проверку. В случае необходимости – будут приняты меры реагирования в соответствии с полномочиями надзорного ведомства.

В управляющей компании ООО "РЖК", взявшей на обслуживание новостройки на Ручейной, "Комиинформу" объяснили, что ранее собиравшиеся с жильцов средства перечислялись в ООО "ИСК". Застройщик должен был переводить все получаемые суммы газовикам. В прошлом месяце, когда стало известно об инициировании процедуры банкротства "ИСК", управляющая компания перевела остававшиеся порядка 500 тысяч рублей напрямую газовикам. Однако коммунальщики ждут полного возврата долга.