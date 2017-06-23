Вопрос возобновления подачи горячей воды обсудили жильцы с ул. Ручейная и руководство управляющей компании

Руководство управляющей компании ООО "РЖК" в Сыктывкаре только что завершило собрание с собственниками квартир в новостройках по ул. Ручейная, отключенных от горячей воды из-за долгов, накопленных ООО "ИСК" - застройщиком, который находится в предбанкротном состоянии.

Собрание проведено во дворе дома №7. Объявление о встрече, инициированной управляющей компанией, было заранее размещено на подъездах домов. Время специально выбрано вечернее, чтобы прийти на встречу смогли работающие граждане.

По подсчетам корреспондента "Комиинформа", на площадке перед домом собралось порядка сотни владельцев квартир, в том числе – сироты, которые получили жилье бесплатно (им оно приобретено администрацией округа). Люди требовали как можно быстрее решить вопрос с подачей горячей воды. Как сообщал ранее "Комиинформ", она была отключена из-за долгов перед газовиками, которые обеспечивают ее подачу посредством работы котельной.

Руководство управляющей компании сообщило о том, что по их данным, долг накоплен перед газовиками в размере, превышающем два миллиона рублей. Это та сумма, которую должен был оплатить застройщик.

"У жильцов долгов за газ нет. И мы средства жильцов перечисляли исправно. На сегодня у нас на счете остается 500 тысяч рублей, которые мы сознательно не переводили застройщику для расплаты с газовиками. С учетом предстоящей процедуры банкротства, которая, скорее всего, будет запущена, эти средства могут не дойти до ресурсоснабжающей организации", - пояснили собравшимся представители управляющей компании.

По их словам, сегодня благодаря содействию Минстроя Коми достигнута договоренность о том, что эту сумму управляющая компания перечислит газовикам напрямую, минуя "ИСК". Заявка на оплату подана. Произвести ее планируется в предстоящий понедельник. После получения этих денег газовики намерены восстановить подачу горячей воды в дома.

Руководство управляющей компании выразило надежду на то, что параллельно будет произведена смена застройщика на трех соседних домах, не возведенных до конца "ИСК". Как сообщал "Комиинформ", на этой неделе готовность взяться за незавершенные объекты выразил Фонд развития жилищного строительства (ФРЖС) Коми. Такой вариант решения проблемы предложен Минстроем Коми и одобрен дольщиками.

"Это означает, что Фонд возьмет на баланс котельную, которая обслуживает весь квартал. И тогда проблема долга перед газовиками будет закрыта полностью", - спрогнозировали позитивный сценарий развития событий представители управляющей компании.