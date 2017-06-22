Мэрия Сыктывкара вырабатывает варианты по ситуации с новоселами на Ручейной

Администрация столицы Коми вырабатывает варианты решения проблемы по новым домам, расположенным на ул. Ручейная, жильцы которых остались без горячей воды из-за долгов перед ресурсоснабжающей организацией, по которым между собой не могут разобраться застройщик и управляющая компания.

Жители домов № 10 и 12 по ул. Ручейная (Панева), в числе которых – 44 сироты, получившие квартиры, приобретенные мэрией, обеспокоены затянувшимися разбирательствами застройщика ООО "ИСК" и управляющей компании ООО "РЖК". Как ранее сообщал "Комиинформ", в отношении строительной организации инициирована процедура банкротства, поскольку ее финансовое состояние более не позволяет вести хозяйственную деятельность. Помимо недостроенных четырех домов на территории муниципалитета ООО "ИСК" не завершило выполнение обязательств перед жильцами тех домов, которые уже введены в эксплуатацию (по обустройству придомовых и дворовых территорий). Благодаря переговорам администрации муниципалитета часть работ произвела управляющая компания. Однако многое еще предстоит сделать, и на сегодня основной вопрос, который решают местные власти – каким образом изыскать средства с учетом того, что у "ИСК" их нет.

Помимо этого, как сообщили "Комиинформу" жители домов, 20 июня на подъездах размещено объявление от ООО "РЖК" о том, что ресурсоснабжающая организация отключила газ от котельной, обеспечивавшей отоплением и горячей водой новый жилфонд. "По версии "РЖК", причина в том, что у застройщика долг за газ. Однако представители "ИСК" нас уверяли, что платить должна была управляющая компания, которая якобы оповещена соответствующим претензионным письмом. Нам в этом не разобраться. Факт в том, что во многих семьях маленькие дети, без горячей воды не обойтись. В домах электрические плиты, но если греть воду постоянно, счета за месяц окажутся очень большими", - отметили агентству жители.

В администрации столицы "Комиинформу" по поводу этого аспекта ситуации пояснили, что ведется выработка оптимальных вариантов решения проблемы, в ближайшее время официальная информация будет доведена и до новоселов, и до прессы.