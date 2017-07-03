По факту смертельного ДТП на Удоре возбуждено второе уголовное дело

В Удорском районе по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом возбуждено второе уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми, следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении главного механика Удорского ДРСУ АО "Коми дорожная компания", подозреваемого в недоброкачественном ремонте транспортного средства и выпуске его в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.266 УК РФ).

По данным следствия, 17 апреля текущего года на автодороге "Кослан-Усогорск" водитель грузового автомобиля "Урал" не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель автобуса и девочка 2012 года рождения погибли, за медицинской помощью обратились более 40 человек, степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, устанавливается.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в нарушение установленных правил в конструкцию грузового автомобиля были внесены изменения в виде установки бортового самосвального металлического кузова без подъемного механизма, а также кустарным способом скоростного отвала. Кроме того, у автомобиля имелись неисправности тормозной системы. Несмотря на то, что при наличии таких неисправностей в силу требований законодательства эксплуатация транспортного средства была недопустима, главный механик выпустил на линию грузовой автомобиль, в результате чего произошло ДТП с вышеуказанными тяжкими последствиями.

Одновременно продолжается расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении 34-летнего водителя грузового автомобиля "Урал", обвиняемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ).

По уголовным делам проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы.