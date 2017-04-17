Отец и дочь находятся в реанимации после ДТП на Удоре

После ДТП на Удоре в реанимации Удорской ЦРБ оказались 30-летний мужчина и его четырехлетняя дочь.

Как стало известно "Комиинформу", сегодня семья возвращалась на рейсовом автобусе домой из этого же медучреждения, где девочка проходила лечение в инфекционном отделении. Сейчас пострадавшие – в тяжелом состоянии.

В госавтоинспекции региона сообщили: у ребенка – тяжелая сочетанная автотравма, открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом бедра. Девочку готовят к операции.

Еще за одним пострадавшим - двухлетним малышом – наблюдают врачи-реаниматологи. Его состояние стабильно.

Автомобиль "Урал", принадлежащий компании "Труддорстройпром", осуществлял дорожные работы по расчистке снега. В какой-то момент транспорт "занесло" на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автобусом.

Напомним, количество пострадавших в ДТП на Удоре достигло 37 человек. 18 человек госпитализированы в Удорскую районную больницу, 19 будут лечиться амбулаторно. Из 18-ти пострадавших 15 находятся в хирургии, еще трое - двое детей и один взрослый - в тяжелом состоянии в реанимационном отделении медучреждения.

Глава Коми Сергей Гапликов взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим.