Глава Республики Коми Сергей Гапликов взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП на автодороге Усогорск-Кослан

ДТП с участием рейсового автобуса ПАЗ и грузового автомобиля Урал произошло сегодня днём на автодороге Усогорск-Кослан.

По предварительным данным, в результате столкновения водитель автобуса погиб.

Количество пострадавших в ДТП на Удоре достигло 37 человек. 18 человек госпитализированы в Удорскую районную больницу, 19 будут лечиться амбулаторно. Из 18-ти пострадавших 15 находятся в хирургии, еще трое - двое детей и один взрослый - в тяжелом состоянии в реанимационном отделении медучреждения.

В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил профильным ведомствам оказать всю необходимую помощь пострадавшим в аварии, сообщает пресс-служба главы Коми.