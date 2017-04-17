На Удору в помощь пострадавшим в ДТП вылетит вертолет Центра медицины катастроф Коми

17 апреля 2017 года, 14:35 | Сыктывкар, Удорский
Фото: МЧС

На Удору в помощь пострадавшим в ДТП вылетит вертолет Центра медицины катастроф, а также оперативная группа ГУ МЧС России по Коми, - сообщила пресс-служба ведомства.

Для деблокирования пострадавших из транспортного средства привлекались одна единица техники и четыре человека личного состава 27-ПСЧ 2 отряда ФПС по Коми и столько же из личного состава 171-ПЧ 17 отряда ППС РК. На месте работает оперативная группа удорского пожарно-спасательного гарнизона.

В госавтоинспекции региона уточнили: ДТП произошло на 3-м километре подъезда к селу Кослан от автодороги Кослан - Латьюга - Большая Пысса - Зубово.

На эту минуту известно, что погибший водитель автобуса - 1958-го года рождения. Водитель "Урала" - 1982-го. "Урал" вылетел на встречную полосу.

Между тем, в Минздраве региона сообщили, что количество пострадавших в ДТП на Удоре достигло 37 человек. Один погиб на месте.

18 человек госпитализированы в Удорскую районную больницу, 19 будут лечиться амбулаторно. Из 18-ти пострадавших 15 находятся в хирургии, еще трое - двое детей и один взрослый - в тяжелом состоянии в реанимационном отделении медучреждения.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Коми организована доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

К 17-ти часам на место прибудут сыктывкарские хирурги, нейрохирурги и травматологи.

Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: удора, транспорт, трагедия, МЧС, медицина, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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